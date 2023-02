Objavljen oglas za izbor direktora CEFTA Sekretarijata

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na oglas za izbor direktora CEFTA Sekretarijata, koji je objavljen u utorak, svi zainteresovani se mogu prijaviti do 26. marta.

Detaljne informacije o opisu poslova, uslovima koji su definisani za navedeno radno mjesto i aplikacioni formular dostupni su na linku https://cefta.int/vacancies/vacancy-announcement-director-of-the-cefta-secretariat-brussels-belgium/

Kako se navodi na sajtu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, zainteresovani kandidati svoje aplikacije mogu dostaviti CEFTA-i isključivo elektronskim putem, posredstvom platforme sa gore navedenog linka.

Pravo na podnošenje aplikacije imaju državni službenici iz administracija CEFTA strana, osoblje međunarodnih organizacija, privatnog sektora i civilnog društva.

Samo kandidati koji budu ušli u uži izbor biće kontaktirani na razgovor.

Centralnoevropski sporazum o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006) je moderan i sveobuhvatan regionalni sporazum o slobodnoj trgovini, koji je zamišljen kao sastavni dio predpristupnog programa pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Njime je uspostavljen pravni okvir za implementaciju aktivnosti u ključnim oblastima vezanim za trgovinu i investicije.

CEFTA Sekretarijat osnovan je u Briselu u septembru 2008. godine. Uloga Sekretarijata je da pruži tehničku i administrativnu podršku Zajedničkom komitetu i drugim CEFTA tijelima.

“Uspješna implementacija sporazuma do danas, uz potpunu liberalizaciju trgovine robom, značajno je doprinijela stvaranju oblasti slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi. CEFTA strane su postigle dogovor o ambicioznom programu daljeg doprinosa ekonomskom rastu, prepoznatom i kroz Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište za period 2021-2024”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS