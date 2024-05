Objavili Crnu listu poreskih dužnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) objavila je Crnu listu na kojoj se nalaze imena poreskih obveznika sa najvećim iznosom poreskog duga.

Liste, sa presjekom duga na dan 31. mart, odnose se na 200 poreskih dužnika sa najvećim poreskim dugom po osnovu akciza, poreza na dodatu vrijednost, poreza na dobit pravnih lica, koncesija i poreza na promet nepokretnosti, zatim na 50 poreskih dužnika sa dugom po osnovu poreza i doprinosa iz i na lična primanja, kao i na 100 najvećih poreskih dužnika kod kojih je pokrenut stečajni postupak.

Crna lista je dostupna na linku https://www.gov.me/clanak/crna-lista-poreskih-duznika-2

Crna lista na presjek 31. mart, koja je objavljena 10. maja je korigovana, tačnije poreski obveznik Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) je uklonjen sa nje.

„Naime, poreski obveznik Ambasada SAD-a našao se na prethodno objavljenoj Crnoj listi 50 najvećih poreskih dužnika, iz razloga što je zbog institucionalnih promjena poreskog organa došlo do promjene ovlašćenog lica tako da do aprila nije vršeno preusmjeravanje uplaćenih sredstava sa deviznog računa za uplate poreskih obaveza nerezidentnih pravnih lica, uključujući i uplate Ambasade SAD-a“, navodi se u saopštenju PU.

Podatak o deviznim priliva sa računa pomenutog poreskog obveznika dobijen je tek nakon izvršenog presjeka poreskih dužnika za prvi kvartal, te se Ambasada SAD-a našla na Crnoj listi.

„Napominjemo da je u pitanju poreski obveznik koji redovno izmiruje svoje poreske obaveze. Ambasada SAD-a uklonjena je sa Crne liste i upućujemo izvinjenje poreskom obvezniku zbog tehničke greške“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS