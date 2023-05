Obezbijediti novac za podršku pekarskoj industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da će zatražiti od resora finansija da iz tekuće budžetske reserve obezbijedi novac za podršku pekarskom sektoru, kako bi se osigurala njegova likvidnost i nastavak proizvodnje.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i potpredsjednik Vlade, Vladimir Joković, razgovarao je danas sa predstavnicima pekarske industruje u cilju pronalaženja najboljeg rješenja za pružanje adekvatne podrške tom sektoru.

Iz Ministarstva su kazali da je donošenjem Odluke 42. Vlade o utvrđivanju maksimalne maloprodajne cijene pšeničnog bijelog hljeba, za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa, a zatim i u usljed naglog rasta cijena žitarica i drugih inputa izazvanih nestabilnošću na svjetskom tržištu u prvoj polovini prošle godine, taj sektor pretrpio negativne finansijske posljedice.

“Dodatno je ugrožena i likvidnost sektora, pa je neophodno pružiti finansijsku podršku, kako bi se osigurala likvidnost i nastavak proizvodnje”, ocijenili su iz Ministarstva.

Kako su istakli, tokom važenja Odluke, pekarska industrija je redovno isporučivala hljeb tržištu, a utvrđivanje maksimalne maloprodajne cijene stavilo ih je u neravnopravan položaj u odnosu na ostale učesnike na tržištu i u krajnjem ugrozilo njihovo poslovanje.

Iz Ministarstva su ukazali da su sirovine, ambalaža, energenti, u posmatranom intervalu, poskupili od 40 do 120 odsto, što je prouzrokovalo ogromne gubitke u poslovanju kod pekarskih proizvođača.

“Polazeći od navedenog, a imajući u vidu iskazanu odgovornost pekarske industrije tokom važenja Odluke i uzimajući u obzir nepredvidivost budućih kretanja, kao i važnost stabilnosti tog sektora u cilju zadovoljenja egzistencijalnih potreba građana, neophodno je obezbijediti sredstva za podršku pekarskoj industriji”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputiti zahtjev Ministarstvu finansija da obezbijedi novac iz tekuće budžetske reserve.

“Suočavajući se sa izazovima krize i nestabilnosti na globalnom nivou, na ovaj način će se omogućiti osiguranje i podrška domaćoj proizvodnji, a sve u cilju daljih mogućnosti za zaštitom životnog standarda građana kroz očuvanje privredne supstance”, rekli su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, podrškom sektoru pekarstva osiguravaju se neophodni preduslovi za nesmetano funkcionisanje.

“A time se obezbjeđuje sigurnost snabdijevanja osnovnom životnom namirnicom i kreira dobra polazna osnova za buduće unapređenje partnerskog odnosa između Vlade i privrede”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS