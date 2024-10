Obezbijedili značajna sredstva i za projekte iz željezničkog saobraćaja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je pored finansijske podrške za projekat auto-puta, u prethodnom periodu, obezbijedila značajna finansijska sredstva i za određene, jako važne, projekte iz oblasti željezničkog saobraćaja, saopštila je ministarka saobraćaja, Maja Vukićević.

Ona se na sastanku ministara transporta o poboljšanoj multimodalnoj povezanosti za ozeljenjavanje transporta u zemljama dunavskog regiona sastala sa visokim predstavnikom DG MOVE.

Vukićević je govorila o administrativnim kretanjima u pravcu finalizovanja zakona o željeznicama koji je u najvećoj mjeri usklađen sa relevantnim propisima Evropske unije, koji se odnose na otvaranje tržišta, priznavanje stranih operatera, kao i na bližu saradnju domaćeg menadžmenta infrastrukture sa stranim upravama, a sve u cilju bolje i efikasnije organizacije u vezi sa prevozom tereta i putnika.

„Kada govorimo o prioritetima, među domaćim projektima, svakako da, u prvom redu, moram iznijeti informacije o statusu projekta auto-puta Bar-Boljare, odnosno o drugoj fazi ovog projekta, dionici Mateševo-Andrijevica. U toku je pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača radova. Projekat su podržale Evropska komisija i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)“, navela je Vukićević.

Ona je rekla da je ulaganje u popravku željezničke pruge samo jedna od aktivnosti u vezi sa modernizacijom željeznice, dok ulaganjem u infrastrukturne kapacitete Luke Bar i u željezničku mrežu koja predstavlja zaleđe luke, očekuju dugoročno ostvarive, pozitivne efekte za Crnu Goru i za države koje se priključuju na našu prugu.

Koordinator Evropske komisije za koridor Zapadnog Balkana i Istočnog Mediterana, Marian-Jean Marinesku je naveo da Evropska komisija kontinuirano pruža punu podršku crnogorskim infrastrukturnim razvojnim projektima.

