Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici sindikalnih organizacija u Montecargu pratiće dalji razvoj situacije i zauzeće se za ostvarenje ciljeva i interesa te kompanije i zaposlenih, uz, kako su rekli, opravdanu bojazan da su optimistični poleti i obećanja menadžmenta bez pokrića i kratkoročnih efekata.

“Ni na koji način nećemo biti nijemi posmatrači kad se radi o egzistencijalno važnim pitanjima za nas i naše porodice, a pravo i mogućnost rada i zarade ličnog dohotka je svakako jedno od tih. Svi koji misle tako sa nama su na zajedničkom putu u borbi za uspješnu, respektabilnu i stabilnu kompaniju a takav status Montecargo nesporno zaslužuje”, navodi se u reagovanju sve četiri sindikalne organizacije u Montecargu.

Predstavnici sindikalnih organizacija ostali su pri ranijem zahtjevu dostavljenom izvršnoj direktorici Dušanki Dragojević i predsjedniku Odbora direktora u Montecargu, Miroslavu Brajoviću, tačnije zahtjevu za njihove ostavke.

“Nakon tekstova i izjava menadžmenta Montecargo objavljenijih u medijima u prethodnim danima, kao zaposleni i predstavnici radnika u toj firmi, imamo potrebu i obavezu da i mi iznesemo naš stav i mišljenje o novonastaloj situaciji. Jasno je da mi kao radnici želimo da vjerujemo u ova optimistična i obećavajuća saopštenja, jer naš jedini cilj od samog početka jeste da nam se omogući pravo na rad i mogućnost da zaradimo svoje lične dohotke”, navodi se u saopštenju.

U cijelom tom procesu, kako su rekli, nikako se ne smije i ne može zanemariti i umanjiti uloga svih zaposlenih koji su preko svojih sindikalnih predstavnika skrenuli pažnju kako javnosti tako i samoj upravi i jasno stavili do znanja da neće biti nijemi posmatrači gašenja firme.

“Iako nas je Dragojević optužila da „radimo za interese drugih“, vjerovatno sudeći na osnovu sopstvenih principa i metoda rada, uspjeli smo da u razgovorima sa resornim ministarstvom predočimo realnu sliku i stanje u kom se Montecargo našao, a samim tim i primorali našu upravu na hitnu reakciju i da izađu sa jasnim planom i daljim koracima”, rekli su sindikalni predstavnici.

Prema njihovim riječima, iako su optimistične izjave i obećanja o obnovljenom poslu, o prestanku krize bukvalno preko noći, samo se nameće pitanje kako je sadašnjem menadžmentu sve to pošlo za rukom da riješi praktično u jednom danu.

“Simptomatično je kako se brzo riješila geopolitička kriza, štrajkovi radnika rudnika Boksita, problem nedostatka RGS vagona i kontejnera za prevoz bakarnog koncentrata, a menadžment najbolje zna koliki je broj nabavljenih RGS vagona, i da li je to dovoljno za nesmetano obavljanje prevoza”, navodi se u saopštenju.

Takođe, sindikalcima je nejasno obećanje i obraćanje direktora odbora kompanije, koji sa ponosom ističe da „iako ne radimo ništa imaćemo plate tri mjeseca“, što, kako su kazali, zvuči kao ozbiljan strateški i poslovni plan.

“Posebno ako se iznese podatak da je 24. juna, zarada za jun iznosila 128 hiljada EUR, a za isplate plata i ostale troškove to jest za održivo poslovanje za jedan mjesec potrebno je 650 hiljada do 700 hiljada EUR. Menadžment ima mogućnost da demantuje i ospori ovu računicu sa preciznijim podacima ukoliko tvrde da ovo nije tačno”, dodaje se u saopštenju.

Oni su ocijenili da je upitna i tvrdnja sadašnje uprave da su podaci o finansijskim sredstvima ove državne firme, predmet poslovne tajne, pa su tako javnost, a i zaposleni, ostali uskraćeni za tačnu i realnu sliku o finansijskim prilikama i mogućnostima ove kompanije.

