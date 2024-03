O Predlogu izmjena Zakona o unutrašnjoj trgovini na posebnoj sjednici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Socijalni savjet danas nije diskutovao o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini, već će se o toj temi razgovarati na posebnoj tematskoj sjednici.

Iz Socijalnog savjeta saopšteno je da je današnjom sjednicom predsjedavao predsjednik Savjeta, Slobodan Mikavica.

„Iako je Savjet, na bazi ranije preporuke Socijalnog savjeta, trebalo da diskutuje o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, to je odloženo na zahtjev člana Savjeta, ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će se o toj temi diskutovati na posebnoj tematskoj sjednici Savjeta.

Iz Socijalnog savjeta su kazali da bi se tim izmjenama i dopunama uvela dodatna izuzeća od zabrane obavljanja djelatnosti trgovine nedeljom, tako da bi se trgovina na veliko i malo mogla obavljati nedeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i od 1. decemba do 31. januara.

„Trgovci će biti u mogućnosti da obavljaju trgovinu u jednom prodajnom objektu na teritoriji jedinice lokalne samouprave“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da bi se, u cilju dodatne zaštite prava zaposlenih, uvela obaveza trgovca da omogući zaposlenom koji obavlja rad nedeljnom da kao dan sedmičnog odmora korisiti prvu narednu subotu, u skladu sa opštim propisima o radu.

Iz Savjeta su kazali da je na sjednici razmatrana inicijativa za usklađivanje zakona o radu i o državnim službenicima i namještenicima u dijelu starosne granice za prestanak radnog odnosa po sili zakona, kako bi oba zakona propisala da ona iznosi 67 godina.

Unija poslodavaca je, kako je saopšteno, pokrenula inicijativu za izmjene i dopune Zakona o državnim i drugim praznicima.

„Sadašnje rješenje propisuje da ukoliko praznik koji se praznuje dva dana pada u nedelju, naredna dva dana su neradna, odnosno ukoliko je drugi praznični dan nedelja, neradni je prvi naredni dan“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je unija poslovaca predložila da se državni praznici praznuju na dane kada padaju i u trajanju propisanom zakonom.

Ta inicijativa, kako je saopšteno, nije dobila podršku Savjeta.

„Sindikati su pozvali na otvaranje socijalnog dijaloga za povećanje obračunske vrijednosti koeficjenta u realnom sektoru“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je nakon diskusije konstatovano da za sada ne postoje svi potrebni preduslovi i da je potrebno sačekati više informacija i detalja o Programu Evropa sad 2.

