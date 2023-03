O izmjenama Statuta Luke Bar 17. marta

Bar, (MINA-BUSINESS) – Ponovljena vanredna Skupština akcionara Luke Bar biće održana 17. marta u prostorijama upravne zgrade tog preduzeća.

Na dnevnom redu je usvajanje izmjena i dopuna Statuta Luke Bar, kao i razrješenje i izbor članova Odbora direktora.

Na dnevnom redu sjednice će biti i usvajanje Zapisnika sa ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara, održane 17. juna prošle godine.

Vanredna Skupština akcionara sa istim dnevnim redom prvobitno je trebalo da bude održana 24. februara.

Država je vlasnik 78,55 odsto akcija, dok se iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 nalazi vlasnik 1,05 odsto dionica.

Ostali akcionari imaju manje od jedan odsto akcija.

Vlada je u prethodnom periodu u više navrata otkupila dio akcija manjinskih akcionara Luke Bar, kako bi stekla dvotrećinsko vlasništvo, koje omogućuje donošenje strateških odluka u kompaniji.

Premijer Dritan Abazović je ranije kazao da Vlada želi da postane 100-procentni vlasnik te kompanije, kao i Port of Adria, kako bi ponovo objedinila lučke kapacitete u jednu firmu.

