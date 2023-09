O isplati dividende 21. septembra

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Elektroprivrede (EPCG) trebalo bi da na vanrednoj Skupštini 21. septembra razmatraju predlog odluke o isplati dividende za 2021. godinu.

To je jedina tačka dnevnog reda vanredne Skupštine, koja će se održati u Nikšiću u 12 sati.

EPCG je u vlasništvu države u procentu od 98,54 odsto.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS