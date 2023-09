O cijeni struje do kraja godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Određene ekstremne situacije mogu da “natjeraju” Elektroprivredu (EPCG) da posegne za nepopularnom mjerom – poskupljenjem struje, a Odbor direktora će se o tome izjasniti do kraja godine, saopštio je predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović.

On je u intervjuu za portal RTCG kazao da i pored dobrih poslovnih rezultata ne može da garantuje da i naredne godine neće biti poskupljenja struje.

Đukanović je kazao da se Odbor direktora EPCG na čijem je čelu, po pitanju povećanja cijena električne energije za građane i privredu odnosio krajnje društveno-odgovorno, uprkos inflaciji, prenosi portal RTCG.

“Dakle, nijesmo dozvolili da budžeti naših potrošača niti privreda budu dodatno opterećeni tokom kriznih 2021. i 2022. godine. Prethodne godine su pokazale da mnogo faktora utiče na veleprodajna tržišta električne energije i određene ekstremne situacije mogu da “natjeraju” EPCG da posegne za ovom nepopularnom mjerom, ovdje prvenstveno mislim na situaciju u kojoj bi došlo do deficita domaće proizvodnje pa bi u tom slučaju morali da uvozimo električnu energiju po ekstremno visokim cijenama. Odbor direktora će se, po pitanju ove odluke, izjasniti do kraja godine”, naveo je Đukanović.

Đukanović je podsjetio da je EPCG na kraju juna ostvarila dobit od 106,11 miliona EUR, što je, kako je kazao, najbolji rezultat u istoriji poslovanja.

“Svi preliminarni podaci kao i prognoze do kraja tekuće godine ukazuju na to da će ova biti jedna od boljih, ako ne i najbolja godina kada je u pitanju poslovanje EPCG”, naveo je Đukanović.

EPCG je u posljednje dvije godine povećala broj radnika 30 odsto, a prosječnu platu za skoro 200 EUR, pokazuje ranija analiza Ministarstva kapitalnih investicija, koju je objavila Vlada.

Đukanović je kazao da je povećanje broja zaposlenih bilo više nego neophodno.

“Po preuzimanju EPCG suočili smo se sa nedostatkom kompetentnog kadra iz svih oblasti poslovanja. DPS je pritom apsolutno urušio kult rada. Zaposlili smo nove ljude i siguran sam da ćemo u tom duhu i nastaviti budući da smo proširili proizvodni portfolio, čvrsto smo usmjereni ka strategiji razvoja kompanije o čemu najbolje, naravno, govore i rezultati”, naveo je Đukanović.

On je poručio i da u kompaniji nema partijskog zapošljvanja.

“Više puta sam isticao da u EPCG, od našeg dolaska, više nema partijskog zapošljavanja. Isto tako, javnost vrlo dobro zna koji građani su u prethodnom periodu bili nezaposleni”, kazao je Đukanović.

U februaru je sa radom počela kćerka kompanija EPCG Željezara Nikšić, kojoj za početak proizvodnje čelika treba budžet i uplata 6,5 miliona EUR od EPCG.

Đukanović je kazao da za tu uplatu i dalje čekaju mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije, koja treba da ocijeni da li je ili nije riječ o državnoj pomoći.

“Iskoristiću i ovu priliku da apelujem na Agenciju da nam dostavi mišljenje, kakvo god bilo. Mi u ovom trenutku, bez navedenog mišljenja, ne možemo dalje da planiramo i donosimo poslovne odluke koje su od značaja za kompaniju”, kazao je Đukanović.

EPCG je osnovala i EPCG-Solar-Gradnju, a analize Ministarstva kapitalnih investicija govore o tome da je poslovni gubitak tog društva u prošloj godini bio 2,2 miliona EUR.

Đukanović je rekao da EPCG-Solar-Gradnja broji približno 500 zaposlenih. To je kompanija koja je, kako ističe, u povoju, dok je samo funkcionisanje zavisno od drugih djelova EPCG grupacije, prvenstveno EPCG i CEDIS-a.

“Na kraju juna iskazana je dobit od 100 hiljada EUR što govori da EPCG Solar-Gradnja ima perspektivu. Zakon o javnim nabavkama i problemi administrativno-tehničke prirode na koje Solar-Gradnja ne može da utiče, umnogome su usporavale rad kompanije. Mišljenja sam da se, uzimajući u obzir sve kompanije koje su u državnom vlasništvu, u EPCG-Solar-Gradnji najviše radi”, naveo je Đukanović.

Izvršni direktor EPCG Solar gradnje Ranko Vuksanović podnio je nedavno ostavku na tu funkciju. Đukanović je kazao da je Vuksanović u EPCG-Solar-Gradnji odradio sjajan posao i dao izuzetan doprinos za kompletan energetski sektor.

“Ranko živi u Podgorici, složenost posla koji je obavljao iziskivao je velika odricanja u svakom smislu i apsolutno razumijem ovu njegovu odluku, funkcija koju sada obavlja nije ništa manje značajna od prethodne ali sa mjestom rada u Podgorici, što mu je olakšica. On je postavio na noge kompaniju koja ima perspektivu i van granica naše zemlje”, naveo je Đukanović.

On je kazao i da Solar-Gradnja danas ima preko 400 obučenih montera koji za Crnu Goru predstavljaju, kako ističe, suvo zlato.

“Mi smo pokrenuli procedure da određen broj montera dobije EU sertifikate i očekujemo da ova kompanija uskoro počne da izvodi radove u zemljama okruženja. Zemlje EU su, takođe, deficitarne za ovim kadrom”, dodao je Đukanović.

Konkurs za poziciju izvršnog direktora EPCG-Solar-Gradnje je raspisan u ponedjeljak i traje deset dana.

“Očekujem izbor kvalitetnog kadra, svakako imenovanje izvršnog direktora je nadležnost Odbora direktora EPCG-Solar-Gradnje”, zaključio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS