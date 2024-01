Nužno regionalno povezivanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regionalno povezivanje zemalja Zapadnog Balkana je nužno kako bi domaće ekonomije bile konkurentnije, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović nakon sastanka sa komesarkom za transport Adinom Valean u Briselu.

“Crna Gora mora da se dodatno otvori prema Evropi, a za sve to potrebna su ulaganja u putnu i željezničku infrastrukturu”, rekao je Radulović.

On i Valean konstatovali su da je potrebno valorizovati Luku Bar čiji potencijali nijesu dovoljno iskorišćeni.

“Dobili smo uvjeravanje da nam eksperti Evropske komisije stoje na raspolaganju u vezi sa nastavkom pregovora u poglavljima 14 i 21 koja se odnose na sektor saobraćaja”, poručio je Radulović.

On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, sastankom sa komesarkom za transport Adinom Valean završio prvu zvaničnu posjetu Briselu, gdje se sastao i sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, generalnim direktorom DG Reform Mariom Navom i generalnom direktoricom DG Move Magdom Kopčinskom.

Radulović je o budućim investicionim projektima razagovarao sa šefom Jedinice D2 za Crnu Goru i Srbiju Majklom Milerom kao i sa šefom Jedinice D5 za regionalne programe Zapadnog Balkana i Ekonomski investicioni plan u Evropskoj komisiji Holgerom Šroderom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS