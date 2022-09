NTO učestvovala na konferenciji o održivom razvoju turizma u Ankoni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je na konferenciji pod nazivom Održivi turizam u Jadransko-jonskoj regiji, koju je organizovao Forum jadransko-jonskih gradova (FAIC).

Cilj konferencije, koja je u petak održana u Ankoni, bio je da se analiziraju aktuelni izazovi sa kojima se sektor turizma suočava zbog zdravstvene i klimatske krize, ali i da podstakne turističke poslenike na razmišljanje o tome kako da ih pretvori u prilike i sredstva za oporavak i lokalni razvoj.

Iz NTO je saopšteno da su na konferenciji predložene ideje kako dalje implementirati održivi turizam kroz razvojne modele.

Predstavnica NTO, Milena Čukić, na konferenciji je predstavila Crnu Goru kao destinaciju održivog turizma, upoznajući prisutne sa inicijativama koje su sprovedene i koje se u narednom periodu planiraju u skladu sa Strategijom razvoja turizma za period od ove do 2025. godine.

Ona je predstavila i turističku ponudu Crne Gore koja je od izuzetnog značaja u očuvanju održivosti destinacije: ruralni turizam, posmatranje ptica, pješačenje, biciklizam, rafting, kanjoning, kitesurfing i druge atraktivne turističke proizvode.

U fokusu njenog izlaganja su bile i aktivnosti koje su realizovane u okviru implementacije projekata Evropske unije, a koje se odnose na doprinos održivom turizmu, ali i mnogi drugi projekti koji su realizovani ili se realizuju u saradnji sa crnogorskim i međunarodnim institucijama.

Na konferenciji su govorili i predstavnica Evropske komisije Valentina Superti, rukovodilac za međunarodnu saradnju, projekte Evropske unije i direkcije za turizam u opštini Fano Davide Frulla, profesor i rukovodilac odsjeka za menadžement na Univerzitetu u Banjaluci Jovo Ateljević i vanredni profesor održivog razvoja i prostornog planiranja Paolo Seri.

Iz NTO je saopšteno da je tog dana održan i sajam održivog turizma, tokom kojeg su svoje inicijative predstavili predstavnici NVO sektora i turističkih agencija iz Jadransko – jonske regije, a prije samog sajma su održane prezentacije projekata polaznika Ljetnje škole za održivi turizam, pri čemu je nagrađen najbolji projekat.

FAIC je neprofitna međunarodna asocijacija otvorena za opštine Jadransko – jonske regije. Osnovan je u Ankoni 1999. godine, a danas predstavlja alat za ekonomsku, političku, kulturnu i ljudsku saradnju, uglavnom u skladu sa Strategijom Evropske unije za Jadransko – jonski region (EUSAIR).

FAIC je zvanično prepoznat kao ključni akter implementacije Strategije, koji je u potpunosti podržava kroz sve njene aktivnosti, te sarađuje sa Evropskom komisijom i drugim relevantnim institucijama. Okuplja lokalne vlasti Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Grčke, Italije i Slovenije, a otvoren je za one iz Srbije i Sjeverne Makedonije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS