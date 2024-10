NTO osvojila prestižnu međunarodnu nagradu za aktivni turizam u Madridu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) osvojila je prestižu međunarodnu nagradu za aktivni turizam na Međunarodnom sajmu turizma u Madridu (FITUR).

Iz NTO je saopšteno da nagrada za aktivni turizam ima za cilj promociju i podršku turističkim proizvodima koji nude jedinstvena iskustva, uz poštovanje održivog razvoja i zaštitu prirode, organizovanu od FITUR-a i časopisa AireLibre.

“Od 56 prijavljenih predloga, žiri je ocijenio kriterijume kao što su inovativnost proizvoda, njegov doprinos održivom turističkom razvoju u ekonomskom, ekološkom i socijalnom aspektu, te kvalitet imidža i marketinških elemenata vezanih za proizvod”, navodi se u saopštenju.

NTO je dobitnik nagrade u međunarodnoj kategoriji, Pogled na divlju lepotu Crne Gore: Katunski putevi.

“Ova turistička staza vodi kroz netaknute prirodne ljepote Crne Gore, prolazeći kroz planinske predjele i tradicionalna sela poznata po katunima. Posjetioci mogu uživati u aktivnostima na otvorenom poput planinarenja, vožnje bicikla i posmatranja prirode, dok otkrivaju crnogorsku kulturu i tradiciju”, rekli su iz NTO.

Žiri FITUR-a posebno je istakao inovativnost projekta, njegovu sposobnost da doprinese održivom razvoju turizma, te pozitivan ekonomski, ekološki i društveni uticaj na lokalnu zajednicu. Katunski putevi predstavljaju pravi primjer integracije održivog turizma sa prirodnim resursima, ističući Crnu Goru kao destinaciju za avanturiste i ljubitelje prirode.

Dodijeljene su nagrade za najbolji štand, nagrade za održivi štand, nagrade za aktivni turizam, kao i nagrada Tribuna FITUR-Jorge Vila Fradera.

Događaj je okupio brojne visoke predstavnike institucija i profesionalce iz oblasti turizma kao što su izvršna direktorica UN Tourism, Natalia Bayona, generalna direktorica turističkih politika u Sekretarijatu za turizam Španije, Ana Muñoz Llabrés, predsjednik Iberie i Organizacionog komiteta FITUR-a, Marco Sansavini, izvršni potpredsjednik Ifema Madrid, Daniel Martínez, generalna direktorica poslovanja Ifema Madrid, Arancha Priede, predstavnici nagrađenih destinacija i kompanija.

Izvršni potpredsjednik Ifema Madrid, Daniel Martínez, rekao je da te nagrade ističu značajan doprinos svih aktera koji rade na jačanju sektora i podsticanju turističkog poslovanja.

“One su priznanje institucijama, kompanijama i profesionalcima koji su inspiracija za svoje uspješno delovanje u promociji i projekciji turizma, i primjer volje, truda i entuzijazma koji karakterišu snažan i konkurentan sektor, koji svake godine pravi od Međunarodnog sajma turizma najbolju globalnu poslovnu platformu”, naveo je Martinez.

