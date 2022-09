NTO obilježila Svjetski dan turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) obilježila je Svjetski dan turizma koji se ove godine, pod pokroviteljstvom Svjetske turističke organizacije (UNWTO) održava na temu Rethinking tourism – Promišljajmo turizam.

NTO za ovu priliku organizuje dvodnevnu promotivnu turu za medije iz Crne Gore kako bi se upoznali sa prirodnim ljepotama sjevernog i centralnog regiona.

„Novinari su danas boravili u prestižnoj Vinariji Dabović u vinskom regionu Nudo, u Nikšiću, gdje su imali priliku da pored najkvalitetnijih vina, degustiraju crnogorsku tradicionalnu kuhinju. Pored obilaska vinarije i upoznavanja sa proizvodnjom autohtonih sorta vina ovog domaćinstva, oni su posjetili i kuću narodnog heroja Save Kovačevića, a sjutra će imati priliku da uživaju u prirodnim ljepotama Kolašina“, navodi se u saopštenju.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, istakla je da je ovo dobra prilika da se podsjetimo značaja koji turizam ima u svijetu.

Ona je rekla da se ove godine on obilježava pod sloganom Promišljamo turizam i da je suština da poslije pandemije mnoge destinacije treba da razmisle o načinu na koji treba turizam razvijati u budućnosti.

„Mi u NTO smo smatrali da je to upravo dobra prilika da skrenemo pažnju na naš, centralni i sjeverni region koji ćete vidjeti u naredna dva dana i koji može mnogo toga da pruži. Smatramo da predstavlja odličnu priliku za generalni razvoj cijele države. U kontinuitetu radimo na dodatnom promovisanju sjevernog dijela Crne Gore. Uradili smo mnogo posjeta, preko 600 turoperatora, posjeta novinara”, istakla je Tripković Marković.

Ona ima jedinstvenu poruku za sve turističke poslenike.

„Svim zaposlenim u sektoru turizma Crne Gore želim da čestitam današnji dan i iskažem posebno poštovanje za sve napore koje su uložili i ulažu u cilju očuvanja ovog sektora i njegovog brzog oporavka“, poručila je Tripković Marković.

Svjetski dan turizma bila je prilika da generalna direktorica Direktorata za razvojne politike u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević Slavuljica, dodijeli sertifikate seoskim domaćinstvima za doprinos razvoju seoskog turizma.

“Ovo je dan koji je značajan za cijelu crnogorsku javnost, za sve nas koji smo dio globalne turističke mreže. Datum 27. septembar se obilježava širom svijeta, UNWTO ga obilježava već 79 godina, tako da je to zaista jedna impoznatna cifra i jedan dug period koji je prosto u fokusu svih nas, svih turističkih aktera“, navodi se u saopštenju.

Ona je navela da su u Ministarstvu povodom Svjetskog dana turizma odlučili da nagrade osam seoskih domaćinstava i da im dodijele priznanja za uspješan rad, doprinos turističkom prometu i postignuti kvalitet u radu.

Seoska domaćinstva koja su dobila ta priznanja su Prapratine iz Mojkovca, Kobil do, Veliki lug i Etno House Đurđevina iz Kolašina, La nostra Casa sa Žabljaka, Samelova koliba iz Plava, Kraljska koliba iz Andrijevice i Kuća Kljajića iz Berana.

Predstavnica vinarije Dabović, Andrijana Dabović, navela je da joj je izuzetna čast što su oni izabrani kao domačini za proslavu Svjetskog dana turizma.

“Ovo je malo, ali prelijepo selo na granici sa Hercegovinom, koje je do početka rada vinarije bilo zapostavljeno, mada ima velike potencijale, kako turističke, tako i kulturno istorijske”, kazala je Dabović.

Ona je kazala da je riječ o najmanjem vinskom regionu u Evropi, koje je 400 puta manje od najmanjeg francuskog vinskog regiona.

“Ponosni smo što smo nikšićki kraj uspjeli da vratimo na vinsku mapu Evrope. Sa našim vinima osvojili smo mnoga prestižna priznanja širom Evrope, od Francuske, Češke i država regiona”, rekla je Dabović.

Iz NTO su podsjetili da se Svjetski dan turizma širom svijeta obilježava 27. septembra, od 1980. godine, na dan kada je prihvaćen Statut UNWTO i jedinstvena je prilika da se podigne svijest o stvarnom i potencijalnom doprinosu turizma održivom razvoju.

Ove godine zemlja domaćin je Indonezija.

Generalni sekretar Svjetske turističke organizacije pri Ujedinjenim nacijama, Zurab Pololikashvili, u svojoj poruci poručio je turističkim poslenicima širom svijeta da je potencijal turizma ogroman, te da svi zajedno imaju odgovornost da se on u potpunosti realizuje.

„Na Svjetski dan turizma ove godine, UNWTO poziva sve, od turističkih radnika do samih turista, takođe mala preduzeća, velike korporacije i vlade, da razmisle i preispitaju šta adimo i kako to radimo”, istakao je Pololikashvili.

