Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni parkovi Crne Gore (NPCG) bilježe rekordnu sezonu i trenutno su jedno od državnih preduzeća koje najbolje posluje, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

“Prihodi NPCG prešli su nevjerovatnih tri miliona EUR i skoro su dva puta veći nego 2019. godine”, naveo je Abazović na svom profilu na platformi X.

On je rekao da rezultati govore za sebe.

“Do sada su ostvarili preko tri miliona EUR prihoda i prodali 669,35 hiljada ulaznica. Poređenja radi, prošle godine u istom periodu prihodi su bili 1,36 miliona EUR, sa 455,79 hiljada prodatih ulaznica”, kazao je Abazović.

On je dodao da je ovogodišnji rezultat u poređenju sa rekordnom 2019. godinom, skoro duplo bolji kada su u pitanju prihodi. Te godine je u istom periodu ostvareno 1,7 miliona EUR prihoda.

“Sve pohvale menadžmentu na čelu sa direktorom Vladimirom Martinovićem, ali i svima koji doprinose da se Crna Gora brendira kao zelena destinacija”, naveo je Abazović.

On je kazao da to nije kraj, da post-sezona još traje i da nema dileme da će ovo biti najbolja turistička godina u istoriji Crne Gore.

“Idemo dalje! Crna Gora je na pravom putu”, poručio je Abazović.

