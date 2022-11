Novoizgrađena trafostanica Velje brdo na mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) je puštanjem u pogon više od milion EUR vrijedne trafostanice 35/10 kV Velje Brdo, uspješno priveo kraju još jedan važan projekat.

„Izgradnjom tog objekta stvoreni su uslovi za poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom za oko 1,3 hiljade korisnika na području Rogama, Veljeg Brda, Vranjskih Njiva, Pipera i dijela Zagoriča“, saopšteno je iz CEDIS-a.

Rukovodilac Direkcije za ICT i razvoj, investicije i pristup mreži, Boris Ostojić, kazao je na događaju upriličenom povodom puštanja objekta u pogon da CEDIS kontinuirano radi na planiranju i razvoju distributivne mreže u cilju podizanja kvaliteta napajanja za postojeće korisnike i stvaranja uslova za priključenje novih.

Upravo to je i postignuto puštanjem u pogon trafostanice Velje Brdo.

„Uslovi napajanja postojećih korisnika su značajno poboljšani i obezbijeđena je infrastruktura za razvoj ovog područja, koje je atraktivno kako za izgradnju stambenih objekata, tako i za privredno poslovanje. Gledano iz aspekta elektrodistributivnog sistema, gradnjom ovog objekta riješen je problem preopterećenja dalekovoda Danilovgrad, formirana nova napojna tačka i na taj način ostvareno rasterećenje postojeće trafostanice 35/10 kV Gorica-B”, objasnio je Ostojić.

Takođe, kako je naveo, dalekovod Danilovgrad je reorganizovan u tri nova, značajno kraća deset kilovoltna voda, čime je postignut viši nivo sigurnosti i kvaliteta u isporuci električne energije za korisnike na području od Zagoriča do Veljeg Brda.

Projekat je podrazumijevao izgradnju novog objekta trafostanice, ugradnju 35 kV i deset kV vazduhom izolovanih postrojenja i transformatora, kao i uklapanje trafostanice u 35 kV i deset kV mrežu.

Radove na izgradnji objekta izvodio je Eminent iz Podgorice, sa podugovaračima kompanijama Eurozox i Geotin MNE.

Aktivnostima na realizaciji projekta je upravljala glavna inženjerka u Sektoru za investicije CEDIS-a, Vojislava Cerović.

Osim ovog projekta, CEDIS je prethodnog mjeseca uspješno realizovao 1,3 miliona EUR vrijednu rekonstrukciju deset kV postrojenja u trafostanici 35/10 kV Centar u Podgorici.

Ostojić je naglasio da je u uslovima koje diktira globalna energetska kriza, ova godina prilično izazovna za održavanje investicione dinamike.

Uprkos nepovoljnim okolnostima realizovani su brojni projekti i otvorena mogućnost za skoru realizaciju višemilionskih investicija od velike važnosti, kako za privredu i građane, tako i za elektrodistributivni sistem.

„Prije svega tu imam u vidu trafostanicu 35/10 kV Duklo u Nikšiću, za koju smo stvorili sve preduslove za početak izgradnje već u narednoj godini. Takođe, u skladu sa Planom investicija, objavili smo javne pozive po sistemu “ključ u ruke”, za trafostanice 35/10 kV Grbalj i Bigova u Kotoru, kao i za trafostanicu Tri krsta na tivatskom dijelu Luštice“, precizirao je Ostojić.

On je podsjetio da je objavljen i javni poziv za izgradnju TS 35/10 kV Volođa u Pljevljima.

„Riječ je o pet projekata vrijednih oko deset miliona EUR, čija je realizacija izvjesna, a infrastrukturna važnost za crnogorsku privredu i korisnike elektrodistributivnog sistema izuzetna“, zaključio je Ostojić.

