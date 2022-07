Novo poglavlje u razvoju energetike u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) i švajcarska kompanija SS&A Power Consultancy potpisale su ugovor o izradi Studije sa razradom tehničkih rješenja i prethodne studije izvodljivosti za gasne elektrane.

Ugovor je potpisan nakon otvorenog javnog nadmetanja po osnovu tenderske dokumentacije od 30. decembra prošle godine.

„Ova studija otvara vrata za novo poglavlje u energetskoj tranziciji Crne Gore, u kojoj će EPCG, zajedno sa konsultantom iz Švajcarske raditi na razvoju prvih energetskih postrojenja na gas u kombinaciji sa potencijalnim obnovljivim izvorima u Crnoj Gori“, objasnili su iz EPCG.

SS&A Power Consultancy izradiće studiju koja ima za cilj da usmjeri EPCG da na najadekvatniji način modernizuje elektroenergetsku infrastrukturu Crne Gore, smanji emisije ugljen dioksida, i uskladi svoju proizvodnju električne energije sa trendovima i propisima u EU.

„Osim toga, SS&A Power Consultancy će pripremiti i strategiju rada elektrana na gas, njihovu integraciju sa obnovljivim izvorima energije, kao i definisanje budućih rješenja za odvajanje i skladištenje ugljenika (Carbon Capture and Storage – CCS)“, dodaje se u saopštenju.

Predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, kazao je da izradom studije i odabirom potencijalnih lokacija za moguće gasne elektrane instalisane snage od ukupno 400 megavati (MW) EPCG radi na pronalaženju čistijih rešenja u oblasti fosilnih goriva, uz planirano jačanje kapaciteta iz obnovljivih izvora.

„Studija je prvi korak i potreban osnov za realizaciju tog plana. Naš konsultant iz Švajcarske ima veliku ekspertizu u oblasti gasnih turbina kao i razvoja obnovljivih izvora energije širom svijeta. Iz tog razloga vjerujemo da ćemo ovom studijom dobiti jedinstveni dokument koji će poslužiti kao smjernica za definisanje ekološki prihvatljivih i pouzdanih rešenja za proizvodnju električne energije u Crnoj Gori“, rekao je Đukanović.

Direktor SS&A Power Consultancy, Saša Savić, rekao je da im je veliko zadovoljstvo što smo baš mi u konkurenciji velikih međunarodnih kompanija izabrani da napravimo naredni korak u tranziciji Crne Gore ka zelenoj energiji.

„Veliki je potencijal ovog projekta i drago nam je što ćemo baš mi u njemu učestvovati. Prema predviđanjima, ključni procesi u energetskoj tranziciji regiona Zapadnog Balkana odvijaće se u narednih deset godina i Crna Gora ima šansu da bude lider ovog dijela Evrope“, zaključio je Savić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS