Novinari iz Srbije boravili u posjeti Budvi

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) prethodnih dana je bila domaćin studijskoj grupi novinara iz Srbije, koji su imali priliku da upoznaju budvansku rivijeru iz nešto drugačijeg ugla.

Tokom tri dana, novinari dnevnih novina Politika, Blic i Alo, Color press grupe, portala Mondo i Bizlife, magazina Nedeljnik i televizija K1 i Pink upoznali su se sa hotelskim kapacitetima budvanske opštine tokom posjeta hotelskim grupama Montenegro stars i Budvanska rivijera i rezidencijalnom kompleksu Dukley garden.

Sa kapacitetima i cijenama u privatnim sobama i apartmanima upoznala ih je predsjednica Udruženja izdavalaca privatnog smještaja Crne Gore, Branka Džoganović.

Ona je naglasila da je prednost boravka gostiju iz Srbije u ovom vidu smještaja neposredan kontakt koji većina gostiju već godinama ili decenijama ostvaruje direktno sa vlasnicima objekata, dogovaranje oko datuma i cijena i obostrana srdačnost.

“Šetnja Starim budvanskim gradom i Petrovcem, kao i obilazak Svetog Stefana i Miločera u pratnji stručnih vodiča, novinarima je pružila dodatne, manje poznate informacije o ovim izuzetno važnim lokalitetima, a susret sa starograđanima i razgovori o nekadašnjem životu među drevnim zidinama inspirisali su ih za neplanirane intervjue”, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, impresije sa vidikovca Čelobrdo na Paštrovskoj gori, sa kojeg se pruža vjerovatno najljepši pogled na budvansku rivijeru, dodatno su obogaćene posjetom ženskom manastiru Rustovo, gdje su novinari uživali u obilasku i razgovorima. Sve je krunisano boravkom u domaćinstvu porodice Rađenović, domaćim likerima, ruštulama i pašticadom.

“U Rijeci Reževića su uživali u kupanju, primorskim specijalitetima i razgovoru sa slikarom Savom Pavlovićem, a cjelokupan utisak studijske grupe je da nikada do sada Budvu nijesu uspjeli da upoznaju sa toliko različitih aspekata”, navodi se u saopštenju.

TOB, prema riječima njenih predstavnika, više od decenije njeguje lijepu saradnju sa medijima iz regiona, imajući u vidu da je neposredna komunikacija najbolji način promocije destinacije.

