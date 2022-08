Novim koracima izbjeći varijantu smanjenja kapitala

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Na javni poziv za prodaju deset odsto sopstvenih akcija Elektroprivrede (EPCG) nije stigla nijedna ponuda, potvrdio je predsjednik Odbora direktora te kompanije, Milutin Đukanović.

„S obzirom na to da do ponedjeljka nije pristigla nijedna ponuda, u narednim danima će se preduzeti novi koraci, kako bi se izbjegla varijanta u kojoj se osnovni kapital EPCG smanjuje za 77 miliona EUR, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena“, naveo je Đukanović u saopštenju.

On je podsjetio da je u ponedjeljak sproveden postupak javnog otvaranja ponuda po osnovu javnog poziva za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, kojom prilikom je konstatovano da u predviđenom roku nije pristigla nijedna ponuda.

EPCG od 26. septembra 2019. godine posjeduje 11,81 milion sopstvenih akcija, što čini deset odsto njenog osnovnog kapitala.

„Naznačene akcije su, u sklopu realizacije Ugovora o izvršenju put opcije između A2A i Crne Gore, za iznos od 52,8 miliona EUR otkupljene od italijanske kompanije i, shodno članu 230 Zakona o privrednim društvima, moraju se otuđiti najkasnije do 26. septembra ove godine, jer će, u protivnom, biti poništene, što bi predstavljalo značajno umanjenje osnovnog kapitala“, naveo je Đukanović.

On je kazao da želi da podsjeti na neke, kako je rekao, vrlo maliciozne komentare prisutne u dijelu javnosti, a kojima je potencirana navodna namjera rukovodstva kompanije da, mimo svojih ingerencija, naznačeni fond akcija proda ili maltene pokloni Elektroprivredi Srbije (EPS).

„Cijenim da bi bilo poželjno ukoliko bi pojedinci, skloni ovakvim istupima, pokušali da obogate svoje znanje kroz upoznavanje sa zakonskim normama te da, ukoliko je moguće, načine razliku između sopstvene političke orijentacije i profesionalnog odnosa prema pitanjima iz domena privrede, konkretno onima koja se odnose na poslovanje EPCG“, poručio je Đukanović.

S tim u vezi je i tendencija da se, kako je dodao, konstantno spočitava broj zaposlenih u posljednjih 16 mjeseci.

„EPCG je, budući da je orijentisana na osavremenjivanje postojećih i razvoj novih proizvodnih kapaciteta, zaposlila veliki broj mladih i stručnih ljudi, što je, sasvim sigurno, pravi korak ka hvatanju priključka u procesu globalne energetske tranzicije i, bez ikakve sumnje, mnogo bolja opcija od one koja je praktikovana decenijama, a koja se zasnivala na odsustvu vizije, odnosno jačanja proizvodnje“, rekao je Đukanović.

On je rekao da su, kao ozbiljna kompanija, ne samo ponosni na priliv kvalitetne radne snage, nego će, kroz seriju razvojnih projekata, učiniti da, u narednim godinama, EPCG ostane ostvarena za nove ljude.

Prema riječima Đukanovića, da se prije 15 ili 20 godina pristupilo razvoju novih postrojenja i, na koncu, zapošljavanju mladih ljudi, danas bi crnogorska ekonomija bila u drastično povoljnijoj poziciji, mnoštvo darovitih ljudi ne bi napuštalo zemlju, a sama EPCG ne bi bila u poziciji da strepi od kretanja na tržištu u kontekstu globalne energetske krize.

„Varijanta u kojoj se, preko energetike, generiše privredni rast, a u kojoj EPCG, kao ključna kompanija, ne ulaže ni u nove ljude ni u nove proizvodne objekte, naprosto ne postoji. Varijanta u kojoj EPCG odustaje od razvojnih projekata i novih ljudi, uz svođenje na eksploataciju postrojenja koja su izgrađena prije 40 i više godina, još manje“, poručio je Đukanović.

Smisao postojanja EPCG je, kako tvrdi, upravo u tome da stvara novu vrijednost, tako da su i razvoj novih projekata i zapošljavanje ljudi prirodan dio tog puta.

„U mnoštvu razvojnih planova, dovoljno je pomenuti da će samo realizacija projekta Solari 3000+ i 500+ generisati proizvodnju 45 hiljada megavat sati (MWh), što će, na godišnjem nivou, donositi 18 miliona EUR. Nadamo se da će i ovaj i drugi projekti kompanije generisati kako jačenje njenog portfolija i ekonomski rast cijele zemlje, tako i nova radna mjesta, jer se samo na taj način postiže željene efekte – snaga kompanije plus energetska stabilnost Crne Gore plus ostanak mladih ljudi u zemlji. EPCG radi“, zaključio je Đukanović.

