Novi rekordi u smanjenju gubitaka na mreži

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U distributivnoj mreži su tokom prvog kvartala ostvareni gubici 11,62 odsto električne energije, što predstavlja napredak u odnosu na isti period prošle godine kada su oni iznosili 12,27 odsto, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS).

Iz te kompanije su rekli da kontinuirano sprovode aktivnosti u pravcu smanjenja gubitaka i povećanja efikasnosti i pouzdanosti distributivnog sistema.

„Tokom prethodna tri mjeseca ove godine, preuzeta energija iznosila je 816,24 hiljade megavat sati (MWh). Gubici su svedeni na 94,84 hiljade MWh ili 11,62 odsto, što predstavlja smanjenje procenata gubitaka sa 100,18 hiljada MWh ili 12,27 odsto, koliko je i realizovano u prvom kvartalu prošle godine“, navodi se u saopštenju.

Po tom osnovu ostvarena ušteda, u odnosu na isti period prošle godine iznosi 5,35 hiljada MWh, koje kada pomnožimo sa ugovorenom cijenom MWh za ovu godinu (100,59 EUR) dolazi se do konačnog iznosa uštede od 537,84 hiljade EUR.

„Efekti su, kada govorimo o smanjenju gubitaka, i više nego vidljivi posebno imajući u vidu da se ovolika ušteda odnosi samo na jedan godišnji kvartal“, navodi se u saopštenju.

Kako bi javnost imala bolji uvid u gore navedeno, kako su kazali iz kompanije, gubici na mreži ukazuju na stepen ekonomičnosti poslovanja i kvalitet obavljanja djelatnosti distribucije električne energije, a zbog čega je njihovo smanjenje jedan od prioritetnih poslovnih ciljeva operatora distributivnog sistema.

Rukovodilac Sektora za mjerenje, Vaso Zeković, kazao je da su u prethodnoj godini gubici konstantno smanjivani i preko 0,5 odsto na mjesečnom nivou, i to uz konstantno povećanje preuzete električne energije.

„U septembru prošle godine smo ostvarili i najniži nivo gubitaka ikada izmjeren u elektrodistributivnom sistemu Crne Gore, kada su gubici iznosili 8,1 odsto, što je manje i od regulatorno odobrenih gubitaka za istu godinu“, naveo je Zeković.

On je objasnio da ono što predstavlja ključne faktore koji doprinose smanjenju procenata gubitaka su sprovedene akcije u okviru Sektora za mjerenje, što se prvenstveno odnosi na akciju otkrivanja nelegalnih korisnika, akciju kontrole gubitaka na trafo-reonima, kao i na projekat proširenja III faze AMM-a.

Pored svih sprovedenih aktivnosti, CEDIS se suočava i sa neplanskom gradnjom, čija ekspanzija traje godinama unazad. Usljed ovakvih okolnosti, postojeća infrastruktura se neplanski opterćuje, čime se povećavaju troškovi za održavanje i umanjuju efekti investiranja.

„I pored problema koji nam predstvaljaju ozbiljno finansijsko opterećenje, posebno u uslovima globalne nesigurnosti na tržištu energenata, uspijavamo da uštedimo značajna finansijska sredstva i da planiramo kraj tekuće godine sa gubicama nižim od deset odsto“, zaključuje se u saopštenju.

