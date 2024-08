Novi rekord Dow Jonesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu je u četvrtak Dow Jones indeks dostigao novi rekord, dok je S&P 500 ostao gotovo nepromijenjen, uprkos oštrom padu cijene dionica proizvođača čipova Nvidie.

Dow Jones indeks ojačao je 0,59 odsto na rekordnih 41.335 bodova, dok je S&P 500 oslabio 0,01 odsto na 5.591 bod, a Nasdaq indeks 0,23 odsto na 17.516 bodova, prenosi Hrportfolio.

U fokusu ulagača bila je dionica Nvidie, jer je taj najveći svjetski proizvođač čipova za vještačku inteligenciju objavio kvartalne poslovne rezultate i procjene o daljem poslovanju.

Iako su rezultati bili bolji nego što su analitičari očekivali, cijena dionice Nvidie pala je više od šest odsto.

S&P 500 i Nasdaq indeks blago su oslabili.

Podršku tržištu pružili su, međutim, podaci o snažnijem nego što se očekivalo rastu američke ekonomije. U četvrtak je objavljena druga procjena koja je pokazala da je bruto domaći proizvod (BDP) u drugom tromjesečju porastao tri odsto, a ne 2,8 odsto, koliko je pokazivala prva procjena.

To je učvrstilo uvjerenje ulagača da će najveća svjetska ekonomija izbjeći recesiju, uprkos povišenim kamatnim stopama.

Podršku tržištu pruža i uvjerenje ulagača da će američka centralna banka u septembru smanjiti kamatne stope.

U petak će biti objavljeni novi podaci o inflaciji, koji bi mogli uticati na očekivanja o kamatnim stopama. Na tržištu prevladava stav da će Fed u septembru smanjiti kamate 0,25 procentna boda, ali neki očekuju i oštriji rez od 0,5 procentnih poena.

Na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,43 odsto na 8.379 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao je 0,69 odsto na 18.912 bodova, a pariski CAC 0,84 odsto na 7.640 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS