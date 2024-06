Novi poziv za odabir izvođača radova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Raspisan je novi javni poziv za odabir izvođača radova za nastavak gradnje puta Vrulja-Mijakovići, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, rekao je da vjeruje da će nakon ponovljenog postupka dobiti izvođača koji će ovaj projekat privesti kraju.

“Više puta sam ukazivao na problem probijanja rokova gradnje i spreman sam da stanemo na put tome”, naveo je Radulović na svom profilu na mreži X.

On je rekao da očekuje da, nakon što dobijemo izvođača, odmah počnu radovi, kako bi 7,5 kilometara duga dionica puta Pljevlja-Bijelo Polje, od sela Mijakovići do Vrulje, bila završena.

