Novi One paketi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One je tokom ljeta za sve postpejd korisnike, fizička lica, pripremila promociju sa brojnim benefitima tako da mogu da se opuste u surfovanju netom i beskrajnoj komunikaciji u vrelim ljetnjim danima i noćima.

“Uz naše nove pakete Play 3+, Play 6+, Total 10+ i Total 20+ i pored gigabajta namijenjenih za društvene mreže pripremili smo i dodatne promotivne gigabajte za kompletan internet saobraćaj”, navodi se u saopštenju.

Količina dodatnog interneta zavisi od tarifnog paketa, pa korisnici mogu dobiti i do 200 besplatnih gigabajta po najvećoj brzini ukoliko potpišu ugovornu obavezu na 24 mjeseca za kupovinu telefona ili servisnog benefita Dupli gigabajti.

Kompanija One je pripremila i dodatne povoljnosti za svoje korisnike.

“Sa rastom temperatura u kompaniji One vas očekuje i veliko ljetnje sniženje na gotovo sve telefone iz naše ponude do 200 EUR, kao i popust do čak 45 odsto na odabrane modele dodatne opreme renomiranih proizvođača poput Apple, Samsung i SBS”, kazali su iz One-a.

Komercijalni direktor kompanije One, Brano Đurović, kazao je da su One korisnici navikli da ih tokom ljetnjih mjeseci obraduju sjajnom ponudom i dodatnim povoljnostima, te da su se i ovog ljeta potrudili da ispune njihova očekivanja.

“I ovog ljeta, pored naše standardne ponude, za vas smo osmislili dodatne pogodnosti. Olakšaćemo vam komunikaciju, dogovore i organizaciju sa svima sa kojima želite da budete u kontaktu tokom ljeta. Obećali smo pouzdanu mrežu, pristupačnu tarifnu ponudu, odličnu ponudu telefona i sjajno korisničko iskustvo. Mislim da i ovom ljetnjom ponudom potvrđujemo da uvijek ispunimo obećanja“, rekao je Đurović.

Iz kompanije One pozvali su korisnike da posjete njihove poslovnice i uvjere se u sjajan portfolio uređaja koji je tokom ljeta na popustu, kao i vrhunska dodatna oprema.

“Za sve one koji su u dilemi koji paket ili telefon da odaberu, na raspolaganju im je naš korisnički servis webchat na 1.me putem kojeg u konsultacijama sa našim agentima mogu riješiti sve nedoumice”, navodi se u saopštenju.

Više detalja o ljetnjoj ponudi, koja traje od 4. jula do 31. avgusta, možete saznati na linku https://www.1.me/cg/privatni/ponuda/tarifni-paketi/

