Nova izdanja brošura za povećanje informisanosti korisnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) inovirala je brošure koje pružaju korisnicima sveobuhvatne informacije o različitim aspektima elektronskih komunikacija i sigurnosti na mreži.

“Brošure su dizajnirane da edukuju i osnaže korisnike, poboljšaju njihovu sigurnost na internetu i unaprijede kvalitet i način korišćenja elektronskih komunikacionih usluga”, saopštili su iz EKIP-a.

Edukativna brošura o zaštiti djece na internetu sadrži informacije u cilju edukacije roditelja i djece o sigurnom korišćenju interneta i smjernicama za zaštitu privatnosti i promovisanje pozitivnog ponašanja.

Brošura o romingu sadrži informacije o korišćenju mobilnih usluga u inostranstvu, uključujući troškove, pravila i načine za izbjegavanje visokih računa.

Korisnicima je dostupna i brošura koja sadrži informacije o brojevima hitnih službi u Crnoj Gori, uključujući jedinstveni evropski broj 112.

Korisnici u brošurama mogu naći i informacije o prednostima širokopojasnog interneta, kao što su brzina prenosa podataka, povezivanje više uređaja i podrška za različite digitalne aktivnosti.

Dostupna je i brošura koja sadrži smjernice za sigurno korišćenje interneta, uključujući savjete o snažnim lozinkama, ažuriranju softvera i oprezu pri online transakcijama.

Korisnici se mogu upoznati i sa servisima koje EKIP pruža, kao i sa osnovnim pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga.

Brošura o elektromagnetnom zračenju daje pregled izvora elektromagnetnih polja i mjere za smanjenje izloženosti elektromagnetnom zračenju, uključujući zračenje radiokomunikacionih predajnika i baznih stanica.

Korisnici se, kroz brošure, mogu upoznati i sa osnovnim karakteristikama i prednostima 5G mreža, uključujući veće brzine prenosa podataka i povezivanje velikog broja uređaja, te aktivnosti i planove za implementaciju 5G mreža u Crnoj Gori.

Ranije pripremljene brošure EKIP-a su usluga prenosivosti broja, mjerenje kvaliteta širokopojasne internet konekcije, kalkulator i upotreba pametnih telefona.

Više informacija o brošurama može se naći na linku https://www.ekip.me/brochures/1

EKIP, prema riječima njegovih predstavniak, nastoji da pruži korisnicima sve potrebne informacije za sigurno i efikasno korišćenje elektronskih komunikacionih usluga.

“Pozivamo sve korisnike da se informišu i koriste dostupne resurse kako bi osigurali pozitivno iskustvo prilikom korišćenja elektronskih komunikacionih usluga i uopšte u digitalnom svijetu”, zaključuje se u saopštenju.

