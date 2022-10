Njemački javni servis WDR emitovao dokumentarac o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Njemačkim gledaocima je kroz dokumentarac Veličanstven odmor između Jadranskog mora i planina, u okviru popularne emisije Wunderschön na javnom servisu WDR, predstavljena Crna Gora kao atraktivna turistička destinacija.

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da je dokumentarac rezultat posjete novinske ekipe WDR koji su tokom maja, uz podršku NTO-a, boravili u našoj zemlji.

“Poznato TV lice, voditelj Ramon Babazadeh, je gledaoce sproveo kroz ljepote Skadarskog jezera, Ulcinja, Kotora, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, kao i Nacionalnog parka Durmitor”, navodi se u saopštenju.

Poseban akcenat stavljen je na prirodne ljepote, kulturne i istorijske znamenitosti, ali i adrenalinske aktivnosti poput kite surfing-a i raftinga na rijeci Tari. Babazadeh je u emisiji poručuo da je Crna Gora savršena destinacija koja ima mnogo toga da ponudi, te da je čudno kako Njemci nijesu u potpunosti upoznati sa raznolikostima turističke ponude.

“Upoznao sam divlju ljepotu ove balkanske države, planinske pejzaže, prelijepe obale, a i nevjerovatno srdačne ljude sa kojima smo se družili uz logorsku vatru i probali riječnu ribu. Pješčane plaže, obala Kotora, najveće jezero na Balkanu, kristalno čista rijeka Tara i gostoljubivi domaćini, su učinili da ovo putovanje bude nezaboravno”, kazao je Babazadeh.

Kao posebne turističke atrakcije voditelj izdvaja tvrđavu Svetog Ivana u Kotoru, jednu od najljepših pećina – Plava Špilja, manastir Ostrog, raskošne plaže na Adi Bojani, kao i velelepni most na Đurđevića Tari. Tokom boravka, upoznao se i sa Njemcima koji već određeni period žive u našoj zemlji, te poručuju da su fascinirani Crnom Gorom.

Helga i Igor koji već nekoliko godina žive u Tivtu, ističu da je igra mora i planina u Crnoj Gori prelijepa, te da se u našoj zemlji osjećaju potpuno sigurno.

“Mi smo u Crnoj Gori od 2014. godine i veoma smo srećni ovdje, ne žalimo ni za jednim danom što smo došli u ovu predivnu zemlju. Stanovnici Crne Gore su preljubazni i domaćinski nastrojeni, pa se svako ovdje osjeća dobrodošlim. Iako se vidi da sam strankinja, nikada nisam imala negativne ili neprijatne situacije. Veoma se osjećam bezbjedno i raduje me što žene ovdje mogu same da putuju”, kazala je Helga.

Alex i Anke poručili su da nijesu baš na početku bili oduševljeni tom idejom da žive u Crnoj Gori, jer im je bila nepoznanica. Ističu da su već u prvoj nedelji boravka u destinaciji promijenili mišljenje, te da se sigurnije osjećaju ovdje, nego u Frankfurtu.

Premijera dokumentarca Veličanstven odmor između Jadranskog mora i planina je bila 9. oktobra na njemačkoj televiziji WDR, dok će u narednom periodu biti emitovan i u ostalim pokrajinama putem javnog servisa.

O popularnosti ove televizije govori i činjenica da je premijeru odgledalo 400 hiljada ljudi, te se očekuje da će emitovani dokumentarac imati pozitivan efekat na promociju naše zemlje u Njemačkoj.

Dokumentarac o Crnoj Gori možete pogledati na sledećem linku:



