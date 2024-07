Njemački dnevni listovi pišu o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Članci o Crnoj Gori objavljeni su u prestižnim njemačkim medijima kao rezultat studijske posjete koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO).

Njemačke novinarke, Ute Müller i Petra Sparrer, su tokom boravka u destinaciji imale priliku da obiđu južnu, sjevernu i centralnu regiju, a prema njihovim riječima ovo putovanje predstavlja zanimljivo iskustvo.

Članci koji su objavljeni u dnevnim novinama: Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung, Fränkische Nachrichten, Mannheimer Morgen i Hessische Niedersächische Allgemeine, naglašavaju prirodne ljepote, kulturno nasljeđe i turističke atrakcije Crne Gore.

„Tirkizno Jadransko more, veličanstvene planine, netaknuta priroda i luksuzna odmarališta – Crna Gora ima sve. Za avanturiste ova zemlja obećava uzbudljive izlete gdje su svi lokaliteti relativno blizu“, navodi se u dnevnim novinama Stuttgarter Nachrichten.

U Fränkische Nachrichten ističe se kontrast između planina i obale, opisujući Crnu Goru kao zemlju bogatu raznolikošću i prirodnim ljepotama.

„Tirkizno plavo more, uokvireno impresivnim planinama: Venecijanci su Crnu Goru nekada nazvali ‘zemljom crnih planina’. Međutim, mala država na Zapadnom Balkanu nimalo nije mračna, već raznolika“, piše u članku.

U dnevnom listu Mannheimer Morgen naglašava se istorijski značaj crnogorskih gradova: Kotora i Herceg Novog koji se „okruženi impresivnim planinskim masivima nižu kao biseri“.

„Njihova arhitektura je oblikovana od Rimljana, Venecijanaca, Osmanlija i Habsburgovaca. Već samo po tome se može zaključiti koliko je ovaj atraktivni dio Balkana bio često predmet borbi“, navodi se u tekstu.

Imajući u vidu da navedeni mediji ukupno broje preko 477 hiljada čitalaca, očekuje se da će objave u prestižnim dnevnim novinama imati pozitivan efekat na promociju naše zemlje u Njemačkoj.

Podršku u organizaciji studijskih posjeta njemačkih novinarki, dale su lokalne turističke organizacije Budve, Herceg Novog, Kotora, Bara, Ulcinja, Cetinja i Kolašina, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Plantaže 13. jul, hoteli Avala Resort and Villas, Swissôtel Resort Kolašin, Hyatt Regency Kotor Bay, One and Only Portonovi, kao i restoran Jadran u Budvi.

