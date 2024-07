Nije usvojen Predlog zakona o Fondu stan za sve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština Crne Gore nije danas usvojila Predlog zakona o fondu Stan za sve.

Prilikom glasanja Predloga zakona u načelu, za su bila 22 poslanika, a 35 uzdržano.

Osnivanje fonda Stan za sve predložili su poslanici Građanskog pokreta URA, koju su ranije kazali da će time građanima biti omogućeno da stan kupe po duplo povoljnijim cijenama koje su sada na tržištu nekretnina.

Kako su ranije rekli iz te partije, građani bi u slučaju usvajanja Predloga zakona o osnivanju Fonda stan za sve mogli da kupe stan po cijeni od 900 EUR po metru kvadratnom.

Na sjednici nijesu izglasane izmjene Zakona o putevima, koje su predložile Demokrate.

Tim izmjenama bio je predviđen besplatan prolazak kroz tunel Sozina za stanovnike barske opštine koji žive sjeverno od rampe.

Skupština je danas usvojila i predloge izmjena i dopuna Zakona o inspekcijskom nadzoru i Zakona kojima su propisane odredbe o inspekcijskom nadzoru.

Na današnjoj sjednici usvojeni su i predlozi zakona o izmjenama Zakona o radu i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Skupština je usvojila i Predlog zakona o popisu poljoprivrede za ovu godinu, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburg o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze.

