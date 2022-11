Neznatno manja vrijednost građevinskih radova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vrijednost građevinskih radova u trećem kvartalu ove godine manja je 0,3 odsto u odnosu na prethodni, pokazuju podaci Monstata.

“Vrijednost građevinskih radova manja je 5,4 odsto u odnosu na treći kvartal prošle godine”, navodi se u saopštenju.

Efektivni sati ostvareni na gradilištima u trećem kvartalu manji su tri odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok su 0,9 odsto manji u odnosu na drugi ovogodišnji kvartal.

Istraživanjem su, kako su objasnili statističari, obuhvaćena preduzeća sa pet i više zaposlenih iz oblasti građevinarstva, kao i jedinice u sastavu koje obavljaju građevinske radove.

“Kvartalno istraživanje o građevinskoj aktivnosti obračunava se na bazi uzorka u koji su uključena sva velika i srednja preduzeća, dok su mala izabrana metodom slučajnog uzorka”, naveli su iz Monstata.

Vrijednost građevinskih radova uključuje troškove materijala, rada i rušenja, pripremu terena, troškove instalacija, opšte troškove i profit. U vrijednost nijesu uključeni troškovi nabavke zemljišta, projektovanja, nadzora i poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Podaci o vrijednosti obavljenih radova odnose se na radove izvedene u izvještajnom periodu na završenim i nezavršenim građevinama.

