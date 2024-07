Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neznatan rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Vlada predstavila Fiskalnu strategiju do 2027. godine i detalje programa Evropa sad 2.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija na Montenegroberzi MNSE10 i indeks MONEX blago su ojačali na 995,67 odnosno 15.122,79 bodova.

Ponedjeljak je na tržištu kapitala bio neradan zbog državnog praznika, pa je promet za četiri trgovinska dana iznosio skoro 34 hiljade EUR i bio je 12 puta manji od prošlosedmičnog.

Ministarstvo finansija je, u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremilo Nacrt Fiskalne strategije do 2027. godine, koji je u četvrtak predstavljen na tematskoj konferenciji za novinare i objavljen na javnu raspravu.

Nacrtom Fiskalne strategije predviđene su veće plate za sve zaposlene u Crnoj Gori, prosječna zarada od hiljadu EUR, minimalna u prosjeku 700 EUR, sedam do osam odsto veće penzije počevši od naredne godine, smanjenje prihoda od doprinosa nadoknađivanjem iz opštih prihoda budžeta i novih mjera poreske politike, smanjenje sive ekonomije, dok će standardna stopa poreza na dodatu vrijednost (PDV) ostati na postojećem nivou od 21 odsto.

Javna rasprava će trajati do 7. avgusta.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da će zaposleni u Crnoj Gori, njih oko 300 hiljada, kroz program Evropa sad 2 imati uvećane zarade u prosjeku preko 20 odsto.

Vlada planira da smanji doprinose Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) na teret poslodavaca sa 5,5 na nula odsto, a na teret zaposlenog sa 15 na deset odsto.

Iz Vlade su ponovili da Fond PIO neće biti ukinut i da penzioni sistem Crne Gore ostaje istovjetan.

Ojačala je dionica Poslovno-logističkog centra (PLC) Morača, 12,2 odsto na 4,5 EUR.

Akcionarima te kompanije će za dividendu biti opredijeljeno 400 hiljada EUR, odlučeno je na Skupštini diioničara koja je održana krajem juna.

Kompanija je u prošloj godini ostvarila neto dobit od 847,03 hiljade EUR.

„Dio dobiti u iznosu od 400 hiljada EUR će biti isplaćen akcionarima kao dividenda, koji su, kao vlasnici akcija na dan donošenja odluke, upisani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva“, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Preostali dio dobiti u iznosu od 447,03 hiljade EUR se raspoređuje u zadržanu dobit.

Poskupila je dionica Jugopetrola 3,4 odsto na 12,42 EUR, Crnogorskog Telekoma 0,5 odsto na 2,06 i Elektroprivrede (EPCG) neznatno na 5,38 EUR.

Gubila je Luka Bar 4,8 odsto na 27,84 centa i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) dva odsto na 1,4 EUR.

Akcijama Port of Adria trgovalo se po nepromijenjenoj cijeni od 14 centi.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbijedila je kredit sa državnom garancijom u iznosu do 28 miliona EUR CGES-u, za unapređenje trafostanice Brezna na sjeverozapadu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz EBRD, projekat je veoma značajan, jer će omogućiti integraciju 400 megavata (MW) obnovljive energije u nacionalnu mrežu, čime će se pomoći dekarbonizacija crnogorske ekonomije.

Ove sedmice je Skupština raspravljala o Predlogu izmjena Zakona o radu, koji je predložila Socijalistička narodna partija (SNP) i kojima se predviđa da radni odnos na određeno vrijeme ne može trajati duže od dvije godine.

Važeće zakonsko rješenje predviđa da radni odnos na određeno vrijeme može trajati najduže tri godine. Izmjenama se predlaže zakonsko rješenje koje je važilo prije stupanja na snagu važećeg Zakona o radu, odnosno u periodu od decembra 2011. do januara 2020. godine.

Skupština je raspravljala i o Predlogu zakona o osnivanju fonda Stan za sve, čiji je predlagač URA i kojim bi se građanima omogućilo da stan kupe po cijeni od 900 EUR po metru kvadratnom.

Poslanici Pokreta Evropa sad su ove sedmice u skupštinsku procedure predali Predlog zakona o Razvojnoj banci, koja će, kako tvrde, biti pokretač ekonomskog razvoja, fokusirana, prije svega, na ubrzani privredni rast i podršku mikro, malim, srednjim, ali i velikim preduzećima.

Ove sedmice je obnovljena i pomorska linija između Crne Gore i Italije, uplovljavanjem feribota AF MIA u barsku luku, koji će dva puta sedmično ploviti od Ankone do Bara.

Luka Kotor počeće u ponedjeljak isplatu dividende u ukupnom bruto iznosu od 715,26 hiljada EUR.

