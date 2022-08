Neto dobit za šest mjeseci 6,45 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila neto dobit od 6,45 miliona EUR, što je 62 odsto, odnosno 10,64 miliona manje u odnosu na isti prošlogodišnji period.

“I pored izostanka povoljnih hidroloških prilika, ostvaren je pozitivan poslovni rezultat na koji su preovlađujući uticaj imala kretanja nivoa berzanskih cijena električne energije”, navodi se u finansijskom izvještaju elektroenergetske kompanije koji je objavljen na sajtu Montenegroberze.

EPCG je, kako se dodaje, u periodu od januara do kraja juna ostvarila prihode od prodaje u iznosu od 244,37 miliona EUR i ostale prihode od poslovanja od skoro 1,2 miliona EUR.

“U odnosu na isti period prošle godine, prihodi od prodaje i ostali prihodi su veći 42 odsto ili 72,96 miliona EUR”, precizira se u izvještaju.

Kompanija je u prvih šest mjeseci ove godine imala ukupne troškove poslovanja, računajući i troškove zarada, naknada zarada i ostale lične rashode, u iznosu od 236,33 miliona EUR i bili su veći 56 odsto ili 84,48 miliona EUR u odnosu na uporedni period.

Iz EPCG su naveli da je, kao posljedica većih tržišnih cijena, došlo do porasta prihoda i rashoda po osnovu trgovine električnom energijom, te je prihod od izvoza električne energije veći za 58,12 miliona EUR, dok je rashod po osnovu uvoza veći za 60,14 miliona EUR u odnosu na isti prošlogodišnji period.

U izvještaju se navodi da je EPCG izložena riziku promjena cijena struje na domaćem i stranom tržištu, odnosno berzi.

“Intencija novog menadžmenta i uprave EPCG je da kompanija bude direktni učesnik na regionalnim i evropskim tržištima bez posrednika, što do sada nije bio slučaj”, zaključuje se u izvještaju.

