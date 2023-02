Netačne izjave zvaničnika da Pomorski saobraćaj posluje nezakonito

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorski saobraćaj, kako tvrde njegovi predstavnici, ima ugovorni odnos sa Javnim preduzećem Morsko dobro koji mu daje pravo da obavlja djelatnost do dodjele koncesije, te su netačne i zlonamjerne izjave koje su plasirali zvaničnici da ta kompanija posluje nezakonito.

Iz Pomorskog saobraćaja su kazali da se od JP Morsko dobro sada očekuje dalje postupanje.

Oni su se oglasili nakon što je Vlada na posljednjoj sjednici stavila van snage zaključak od 20. juna 2019. godine, u cilju, kako su kazali, objektivnog i sveobuhvatnog informisanja građana Crne Gore.

“Na sjednici u četvrtak Vlada je poništila zaključak od prije četiri godine i ushićeno najavlila da “od danas država preuzima upravljanje trajektnom linijom”, zanemarujući okolnost da odluka Vlade ne obavezuje Pomorski saobraćaj, već onaj državni organ koji treba da sprovede dalje aktivnosti shodno tom zaključku Vlade”, navodi se u saopštenju.

Iz Pomorskog saobraćaja su rekli da ih niko do ovog momenta iz Vlade ili JP Morsko dobro nije kontaktirao, te da saopštenje daju na osnovu dostupnih medijskih informacija.

“U dužem vremenskom periodu, a u posljednjih sedam dana intenzivno, premijer Dritan Abazović, temeljeno na neistinama, vodi kampanju protiv Pomorskog saobraćaja, sa jasnom namjerom da se diskredituje ova kompanija. Naravno, predsjednik Vlade zna da se bavi neistinama, ali radi javnosti podsjećamo da „udaraju“ na kompaniju sa Bijele liste poreskih obveznika, koja zapošljava preko stotinu ljudi i najveći je poslodavac u oblasti pomorske privrede u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Pomorskog saobraćaja su rekli da ih prozivaju da obavljaju djelatnost bez koncesije, pri čemu ne pominju da su ignorisali sve njihove molbe za raspisivanje tendera.

“Privremeno rješenje na osnovu kojeg od 2019. godine obavljamo djelatnost najmanje je nama odgovaralo. Ovo privremeno rješenje je bilo iznuđeni oblik prevazilaženja pravnog vakuma do stvaranja uslova za raspisivanje tendera za dodjelu koncesije i ni u kom slučaju nije zavisilo od Pomorskog saobraćaja”, rekli su iz te kompanije.

Oni su naveli da, pompezno, nekoliko puta ponovljeno od premijera presijecanje Gordijevog čvora je nepromišljeno i nepotrebno – dovoljno je bilo da je ta ista Vlada samo povukla konop na jednu stranu i prosto raspisala tender za koncesiju i sve bi bilo razriješeno na zakonit način.

“Sve i pod uslovom da je istinita teza o nezakonitom obavljanju ove djelatnosti, a nije, neubjedljivo zvuči da će se ta navodna nezakonitost otkloniti tako što će na isti način, bez koncesije, djelatnost obavljati neko drugi, pa bilo to i državno preduzeće”, smatraju u Pomorskom saobraćaju.

Takvo postupanje, kako su ocijenili, bjelodano ukazuje na radnju koja bez sumnje ima svoju špekulativnu pozadinu.

“Takođe, ostaje da se vidi koliko će ovakvo stihijsko i nepromišljeno djelovanje koštati građane Crne Gore u svakom smislu”, navodi se u saopštenju.

Licitira se, kako su rekli, ovih dana i sa iznosom naknade koju plaćamo za korišćenje obale, to jest pominju se „mrvice“ državi, kao da je to što se plaća Morskom dobru jedino što prihoduje država od Pomorskog saobraćaja.

“Ne plaćamo 200 hiljada EUR, kako vole da kažu, nego četiri odsto ukupnog mjesečnog prihoda od prodatih karata što je iznos između 200 hiljada EUR i 300 hiljada EUR”, dodaje se u saopštenju.

Pored toga, kako su rekli, u državnu kasu se svake godine sliva pozamašan iznos prihoda od ove kompanije. Samo po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), poreza na dobit i poreza i doprinosa za zarade za prošlu godinu inkasirali su preko dva miliona EUR.

“Za posljednje četiri godine za ove svrhe izdvojili smo između šest i sedam miliona EUR. A gdje su ostala fiskalna i nefiskalna davanja”, rekli su iz Pomorskog saobraćaja.

Oni su podsjetili da u periodu korone nije otpušten ni jedan radnik, da su svi zaposleni primali pune zarade kao da je bila puna uposlenost. U proteklom periodu su modernizovali flotu, pristupne saobraćajnice, pristaništa, poslovnu zgradu i izgradili dva nova broda.

“Poslije svega, iz Vlade su tražili da u „džentlmenskom dogovoru oslobodimo pristanište i liniju“, zaboravljajući da bi džentlmenski bilo da su nas pozvali i upoznali sa namjerama umjesto što iz medija saznajemo da su nam ostavili rok od 45 dana, „ako želimo, da vozimo“! Kao da je to pitanje želje, a ne zaključenog pravnog posla”, rekli su iz kompanije.

Oni su kazali da još nijesu obaviješteni kakvo će zakonito rješenje ponuditi za tih 45 dana.

“Ako je “džentlmenska” ponuda za račun našeg benefita, apelujemo da budu efikasni i da već od ponedjeljka preuzmu posao, što će njima biti od koristi imajući u vidu izazove turističke sezone koja nadolazi”, dodaje se u saopštenju.

Vlada, kako se zaključuje, ovakvim i sličnim postupanjem šalje poruku svim investitorima u kakvom nepredvidivom ambijentu posluje crnogorska privreda i da su za nju zaključeni ugovori samo „mrtvo slovo na papiru“.

