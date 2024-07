Nervozno trgovanje na uoči ključnih objava

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – U nervoznom trgovanju na Wall Streetu u ponedjeljak Dow Jones indeks je blago pao, dok su S&P i Nasdaq ojačali, jer investitori za nove smjernice čekaju objavu poslovnih rezultata niza tehnoloških kompanija, kao i zasjedanje Feda i ključni podatak o američkom tržištu rada.

Dow Jones indeks spustio se u ponedjeljak 0,12 odsto na 40.539 bodova. Istodobno, S&P 500 indeks ojačao je blagih 0,08 odsto na 5.463 boda, a Nasdaq indeks za 0,07 odsto na 17.370 bodova, prenosi Hrportfolio.

Kvartalni rezultati zvučnih tehnoloških imena poput Microsofta i Applea, Mete i Amazona trebalo bi da budu objavljeni tokom sedmice i daju smjernice investitorima u to jesu li tehnološke dionice ranjive ili se može nastaviti uzlet njihovih cijena.

Investitori se nadaju i da će Fed na završetku ovosedmičnog zasjedanja, sjutra signalizirati da je spreman u septembru snizi kamatne stope. U petak će uvid u stanje na tržištu rada u najvećoj svjetskoj ekonomiji pružiti podaci o zaposlenosti u julu.

“Jasno da smo na iglama. Tržišta su uglavnom u fazi čekanja. Ove sedmice imamo velike ekonomske vijesti i sastanak Feda u srijedu te izvještaj o zapošljavanju u petak. Imamo i niz izvještaja o poslovanju tehnoloških teškaša”, rekla je Mona Mahajan, direktorica i viša investicijska strateginja u Edward Jonesu.

Tehnološke kompanije dominirale su rekordnim rastom Wall Streeta zadnjih mjeseci, natjeravši investitore da skrenu svoju pozornost na dionice čija cijena je zaostala rastom poput srednje velikih i malih kompanija, koje bi trebale imati koristi od okruženja s niskim kamatnim stopama.

“Mnogi investitori žele se uvjeriti da je nedavna rotacija kapitala kojoj smo svjedočili na tržištu opravdana ili da će tehnološke dionice zaista zasjati kroz svoje poslovne rezultate”, dodala je Mahajan.

U međuvremenu, indeks dionica kompanija s malom tržišnom kapitalizacijom Russell 2000 pao je u ponedjeljak jedan odsto, nakon tri sedmice rasta.

Na evropskim berzama na početku sedmice u kojoj se očekuje niz objava poslovnih rezultata i zaključci sa zasjedanja Bank of England, Feda i Bank of Japan, oprezno se trgovalo. Frankfurtski DAX spustio se u ponedjeljak 0,53 odsto, na 18.320 bodova, a pariski CAC 0,98 odsto, na 7.443 boda, dok je londonski Ftse ojačao skromnih 0,08 odsto, na 8.292 boda.

