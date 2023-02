Neophodna kvalitetna priprema sezone i digitalna promocija destinacije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za uspješan tok ljetnje sezone neophodna je njena kvalitetna priprema, posebno obalnog područja i digitalna promocija destinacije, ocijenjeno je na sjednici Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG).

Cilj sjednice koja je održana u Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom je bio da se u konstruktivnom dijalogu turističkih privrednika sa predstavnicima nadležnih javnih instutucija dođe do najboljih rješenja i utiče na uspješan tok i pripremu ljetnje turističke sezone.

Predsjednik Odbora, Ranko Jovović, kazao je da je, po poslednjim podacima Monstata, u kolektivnom smještaju u prošloj godini boravilo 1,17 miliona gostiju, što je 60 odsto više u odnosu na 2021. godinu ili ostvarenje od 90 odsto u odnosu na 2019. Ostvareno je 4,32 miliona noćenja, što je 46 odsto više u odnosu na 2021. godinu ili više od 92 odsto u odnosu na 2019.

Jovović je, kako je saopšteno iz PKCG, podsjetio da iako je zimska turistička sezona na ski centrima u Crnoj Gori ove godine kasnila zbog nedostatka snježnih padavina, turistička privreda je spremno dočekala goste i posjeta je zadovoljavajuća.

“Trend pozitivnih pokazatelja u januaru slijede Kolašin i Žabljak, gdje je posjeta posebno dobra tokom vikenda. Ako dodamo da su i na Ski centru Vučje zadovoljni posjetom, možemo konstatovati da ovogodišnja zimska sezona, daje dobre rezultate”, rekao je Jovović.

Sve manifestacije koje su planirane realizovaće se u predviđenom roku.

“Iako je planirano da skijaška sezona traje do 15. marta s obzirom na visinu snijega na skijalištima, očekuje se produžetak zimske sezone do kraja marta, koja će po kvantitativnim i kvalitativnim pokazateljima biti uspješna”, naveo je Jovović.

On je takođe istakao uspješno sprovođenje besplatnog prevoza od Podgorice do ski centara Kolašin 1600, Žabljak i Vučje, koji su organizovali Turistička organizacija Glavnog grada, Nacionalna turistička organizacija i Privredna komora, u saradnji sa Skijalištima Crne Gore, a u cilju obogaćivanja ponude za turiste i građane Podgorice tokom zimskih mjeseci i generisanja što boljih rezultata zimske turističke sezone.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, kazao je da je, imajući u vidu poseban značaj koji ljetnja turistička sezona ima za ekonomiju Crne Gore, njena kvalitetna i pravovremena priprema i promocija mora biti jedan od naših najvažnijih zadataka.

“Da bismo to postigli, potrebna je dobra međuinstitucionalna saradnja koju, vjerujem ostvarujemo, kako kroz rad ovog odbora tako i kroz rad Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje odvijanja turističkih sezona na nivou države”, kazao je Đurović.

Đurović se osvrnuo i na aktuelnu zimsku sezonu, apostrofirajući da je, i pored toga što je snijeg pao u drugoj polovini januara, za svega desetak dana na skijalištu u Kolašinu prodato oko 12,5 hiljada ski pasova i karata za vožnju žičarom dok je za cijeli januar prošle godine prodato oko 14,4 hiljade. Takođe, lani je u periodu od 1. do 5. februara prodato blizu 1,5 hiljada ski pasova, a ove oko 2,8 hiljada.

Prema njegovim riječima, visina snijega nam daje garanciju da će zimska sezona biti i duža, te da su impresije turista i više nego dobre.

“Ovi podaci vjerujem da govore da sezona nije izgubljena, nižemo rekordni uspjeh u prodaji i očekujemo da će se taj trend nastaviti i u narednom periodu. Infrastruktura na ski centrima i pristupni putevi ostaju ozbiljan izazov na kojem Vlada intenzivno radi kako bi obezbijedila uslove za kvalitetniju i zaokruženu zimsku turističku ponudu”, naveo je Đurović.

Kada je u pitanju ljetnja sezona, on je kazao da je u toku izrada Plana za njenu pripremu, koji se već duži niz godina radi u saradnji sa državnim organima, institucijama i lokalnim samoupravama. Cilj je stvaranje preduslova za unaprjeđenje ambijenta poslovanja turističko-ugostiteljske privrede, ali i svih ostalih preduslova koje će za rezultat imati dostizanje prihoda od turizma na zadovoljavajućem nivou, ovakav plan će biti predmet rada Koordinacionog tijela.

Đurović je takođe istakao da je naša turistička privreda, u saradnji sa Nacionalnom turističkom organizacijom, u prethodnom periodu učestvovala na značajnim međunarodnim sajmovima i berzama, Rigi i Tel Avivu, dok će sljedeće sedmice boraviti u Ljubljani, a krajem mjeseca i na sajmovima turizma u Beogradu i Minhenu.

“Ono što nam je važno u narednom periodu je da otvorimo nova tržišta koja bi nadomjestila gubitak prometa sa tržišta Ukrajine i Rusije i smatram da bi u tom cilju trebalo dodatno intenzivirati aktivnosti na promociji države kroz digitalni marketing”, kazao je Đurović.

On je naveo da je od izuzetne važnosti da se radi na aktuelnim problemima kao što su smeće i buka, koji već godinama kvare utisak turista o našoj državi, te da tu moramo biti sinhronizovani sa lokalnim samoupravama, jer dosta zavisi i od njih.

“Naše težnje su da u svakom trenutku, bez obzira o kojem se periodu godine radilo, imamo ponudu koja može da zadovolji šaroliku klijantelu i da želimo da Crna Gora bude turistička destinacija 365 dana u godini, kojoj se gosti rado vraćaju”, poručio je Đurović.

Sekretarka Odbora turizima i ugostiteljstva, Sanja Marković predstavila je realizovane i planirane aktivnosti ovog odbora, posebno istakavši projekat na kojem se trenutno radi u saradnji sa GIZ-om, a odnosi se na radnu snagu u turizmu i pojednostavljenje sezonskog zapošljavanja.

“Urađena je sveobuhvatna studija gdje smo targetirali sve probleme i načine na koji ih treba riješiti, kako bi na što jednostavniji model došli do sezonskih radnika”, kazala je Marković.

Predsjednik Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Blažo Rađenović, kazao je da je u fokusu rada ovog tijela ljetnja turistička sezona, koja je od izuzetne važnosti za ukupno slivanje prihoda u budžet Crne Gore.

“Kada je infrastruktura u pitanju, više od 60 odsto budžeta opredijeljeno je za investicije. Svi mi koji smo u sistemu institucija treba da damo svoj maksimum kako bi imali kvalitetnu ponudu i zadovoljili potrebe svih tržišta”, rekao je Rađenović, dodajući da moramo biti konkurentni i pratiti trendove.

Prema njegovim riječima, politika i menadžment ovog preduzeća pokazali su pravi način postupanja i vođenja kada je JP za upravljanje morskim dobrom u pitanju.

“Svih ovih rezulatata ne bi bilo da nije bilo pomoći resornog Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i saradnje na najvećem mogućem nivou, što je rezultiralo da imamo vrhunsku ponudu i dobru najavu turističke sezone”, kazao je Rađenović.

Privrednici su posebno pohvalili rad ovog preduzeća na revitalizaciji plaža i aktivnostima usmjerenim na očuvanje crnogorske obale, ali i da je neophodno voditi računa o sivoj ekonomiji i nelegalnim objektima na plažama.

Predstavnici resornog ministarstva kazali su da je formirana radna grupa koja će analizirati ove objekte, kao i studija lokacije Ada Bojana, koja bi trebalo da pruži dugoročni plan za taj prostor.

Glavna inspektorka Uprave za inspekcijske poslove, Svetlana Šljivančanin, kazala je da aktivno sarađuju sa svim službenicim JP za upravljanje morskim dobrom u cilju suzbijanja sive ekonomije.

“Svojim radom tokom godina doprinosimo da kvalitet usluge bude na većem nivou, te sankcionišemo i ukazujemo na sve nepravilnosti”, rekla je Šljivančanin.

Šljivančanin je navela da tokom prošle godine izvršeno 8,89 hiljada inspekcijskih nadzora, što je rezultiralo pisanjem 1,48 hiljada prekršajnih naloga i po tom osnovu nalaćeno je 663,5 hiljada EUR, a zapečaćeno 27 ugostiteljskih objekata.

Direktorica Nacionalne turističke organizacije, Ana Tripković Marković, izrazila je posebnu zahvalnost Privrednoj komori što je skrenula pažnju na digitalnu promociju naše turističke destinacije, koja u prethodnom periodu nije bila dovoljno potencirana u javnosti.

“Prema podacima koji su nam dostupni, vidjeli smo da države izdvajaju čak 40 odsto ukupnog budžeta za digitalnu promociju. To su milionski iznosi, koje mi nemamo, ali se sa svojom kreativnošću i konstantnom edukacijom iz oblasti digitalnog marketinga trudimo da nedostatak sredstava kompenzujemo”, navela je Tripković Marković.

Ona je kazala da će se uskoro dobiti saglasnost Ministarstva finasija za plan postupka javne nabavke za digitalni marketing, kako bi se ovaj proces do kraja sproveo uspješno.

Svetlana Tomković iz NTO je prezentovala novi sajt Nacionalne turističke oganizacije, istakavši da su u prethodnom periodu intenzivno radili na inovacijama i promjeni marketinškog pristupa, kako bi stvorili kvalitetne predispozicije za online promocije.

Tomković je posebno apostrofirala da je novi sajt www.montenegro.travel bio pobjednik na međunarodnom takmičenju Web Excellence Award u kategoriji destinacijskog portala koji podržava princip održivog razvoja.

Đurović je pohvalio izgled novog sajta, istakavši da će ovo Ministarstvo aktivno raditi na promociji imidža Crne Gore na sajmovima, te da digitalni marketing predstavlja budućnost i neophodan je kako bismo bili konkurentni i išli u korak sa savremenim trendovima u svijetu.

