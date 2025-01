Nema zabrinutosti za redovnu isplatu penzija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ne postoji nikakva zabrinutost da će biti izazova u isplatama penzija i njihovom redovnom usklađivanju, saopštio je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić.

On je kazao da su sredstva za redovnu isplatu penzija obezbijeđena i da će, bez obzira na neusvajanje budžeta, one biti isplaćivane redovno i kroz privremeno finansiranje.

„S obzirom na to da se penzije isplaćuju unazad, to jest, januarske penzije, koje su predmet prvog redovnog zakonskog usklađivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO) 1. januara, planirane su za isplatu 20. februara, to ostavlja dovoljno prostora i za usvajanje budžeta do tog datuma“, rekao je Gutić agenciji Mina-business.

On je podsjetio da je Vlada usvojila izmjene i dopune Zakona o PIO, koji se odnosi na takozvane srazmjerne penzije, ali da on nije prošao skupštinsku proceduru, koja je bila planirana.

„Vjerujemo da će Skupština ispuniti svoje obaveze i donijeti Zakon o budžetu i ostale zakone koje je usvojila Vlada, u najskorijem periodu, čime će se osigurati nesmetano ostvarivanje svih državnih obaveza, uključujući isplatu penzija“, kazao je Gutić.

On je dodao da se očekuje i donošenje izmjena i dopuna Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, koji je Vlada već usvojila.

