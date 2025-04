Nekoliko banaka predalo aplikaciju za pristupanje SEPA platnim šemama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uz Centralnu banku (CBCG), koja je 14. aprila predala aplikaciju Evropskom savjetu za plaćanja (EPC) za pristupanje SEPA platnim šemama, to je učinilo i nekoliko sistemskih banaka u Crnoj Gori, koje čine 53,4 odsto tržišta.

Na današnjem sastanku guvernerke CBCG, Irene Radović i tima CBCG sa predsjednicima uprava banaka i njihovih timova na temu modernizacije nacionalne platne infrastrukture i ključnih aktivnosti koje prate tu tranziciju, saopšteno je da su preostale banke u završnoj fazi priprema aplikacija i planiraju da ih predaju EPC-u najkasnije do 15. maja.

„Time će sve banke koje posluju u Crnoj Gori ući u proceduru operativnog pristupanja SEPA sistemu, čime se otvara put ka bržim, višestruko jeftinijim i sigurnijim međunarodnim plaćanjima iz Crne Gore u inostranstvo i obratno, počev od 6. oktobra, shodno kalendaru koji je utvrdio EPC“, navodi se u saopštenju.

Ostvareni napredak na planu SEPA integracije potvrđuje posvećenost crnogorskog bankarskog sektora reformama koje donose konkretne koristi za građane i privredu. Posebno je istaknuta uloga CBCG u obezbjeđivanju tehničke i stručne podrške bankama u svim fazama ovog procesa.

„Upravo ovakav partnerski odnos i zajednička vizija modernizacije platne infrastrukture ključni su za uspjeh transformacije koju sprovodimo i stvaranje uslova da crnogorski građani i privrednici imaju iste povoljnosti kao korisnici u EU“, poručila je Radović.

Ona je navela da će banke koje blagovremeno implementiraju transparentan i troškovno efikasan SEPA model dodatno ojačati svoju tržišnu poziciju, dok će one koje zadrže zastarjele modele biti izložene riziku smanjene konkurentnosti i gubitku klijenata.

Tokom sastanka, razmatrani su i naredni koraci u pravcu pune migracije banaka na ISO 20022 standard, čija primjena omogućava precizniju i automatizovaniju obradu transakcija. Razgovarano je i o predstojećem TIPS Clone projektu koji će omogućiti instant plaćanja 24/7/365, u skladu sa evropskim standardima, a koji CBCG sprovodi pod okriljem Evropske centralne banke i u saradnji sa Centralnom bankom Italije.

Na sastanku je ocijenjeno da sve ove aktivnosti doprinose transformaciji nacionalne platne infrastrukture u savremen, digitalno orjentisan sistem koji omogućava efikasnije, sigurnije i pristupačnije finansijske usluge za građane i privredu.

Na sastanku su prezentovani rezultati analize CBCG o ekonomskim efektima SEPA integracije i implementacije TIPS Clone sistema, koji pokazuju da integracija u SEPA predstavlja jednu od najvažnijih strukturnih reformi u Crnoj Gori, donoseći godišnju ekonomsku korist procijenjenu na 37,9 miliona EUR ili 0,54 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Pored direktnih ušteda na bankarskim naknadama, smanjenih troškova poslovanja i formalizacije doznaka (26,9 miliona EUR već u prvoj godini SEPA primjene), SEPA omogućava i ubrzanje finansijske inkluzije i digitalizacije, posebno u sektoru turizma i usluga. Dodatni makroekonomski efekti u vidu povećanja stranih investicija, veće konkurentnosti izvoza i unaprijeđenih kanala elektronskog plaćanja potvrđuju njen transformacioni potencijal“, navodi se u saopštenju.

Prema navedenoj analizi, SEPA i implementacija TIPS Clone sistema zajedno će predstavljati jednu od ključnih ekonomskih prekretnica naše države, generišući potencijalni godišnji dodati prihod do 160 miliona EUR ili 2,3 odsto BDP-a, kroz direktne uštede na transakcionim troškovima i efikasnosti sistema, povećanje finansijske inkluzije i digitalnog pristupa, rast izvozne efikasnosti i stranih direktnih investicija, digitalizaciju turizma i usluga, brže B2B i B2G isplate, smanjenje troškova doznaka, te jačanje povjerenja investitora kroz integraciju u EU platnu infrastrukturu.

„Kroz započetu transformaciju platnog sistema Crne Gore stvaramo uslove za održiv i konkurentan bankarski sektor, spreman da odgovori na potrebe savremenih korisnika i evropskih integracija“, poručeno je sa današnjeg sastanka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS