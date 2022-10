Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Državna revozorska institucija (DRI) dala je negativna mišljenja na finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da Predlog zakona o završnom računu budžeta sadrži utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj.

“Na osnovu činjeničnog stanja utvrđeno je da su pogrešna prikazivanja, pojedinačno ili zbirno, materijalno značajna u odnosu na postavljene kriterijume za finansijsku reviziju, na osnovu čega nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje”, naveli su iz DRI.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori i u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje.

Nadležni Kolegijum činili su njegov rukovodilac i član Senata DRI, Milan Dabović i predsjedavajući Senatom, senator i član Kolegijuma Nikola Kovačević.

DRI je u izvještaju o reviziji dala ukupno 53 preporuke, od čega je šest sistemskih, koje se moraju rješavati u saradnji zakonodavne i izvršne vlasti.

“Informacija o potrebi donošenja rješenja o privremenom finansiranju potrošačkih jedinica od 1. januara prošle godine do donošenja prošlogodišnjeg Zakona o budžetu Crne Gore, ne sadrži limite potrošnje za pojedinačne potrošačke jedinice, već je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja zadržalo pravo diskrecionog utvrđivanja mjesečnih odobrenja po potrošačkim jedinicama u okviru postavljenog ukupnog limita odobravanja“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu DRI.

Ministarstvo je, kako su objasnili, usljed vršenja zaključnih knjiženja za 2020. godinu, donijelo rješenje o privremenom finansiranju za januar sa zakašnjenjem od 11 dana, dok su rješenja o izmjenama rješenja o privremenom finansiranju imala retroaktivno dejstvo.

Zakonom o budžetu Crne Gore za prošlu godinu uspostavljena je nova programska struktura koja u najvećem dijelu ne sadrži programske indikatore.

Iz DRI su kazali da je Zakonom o budžetu Crne Gore za prošlu godinu planirano 157 programa, od kojih 26 sadrži indikatore, dok je 131 programski sadržaj bez indikatora.

„Isto tako 122 potprograma nijesu imali indikatore, dok je 118 potprograma imalo indikatore“, dodali su iz DRI.

Revizijom konsolidovanog izvještaja o neizmirenim obavezama na dan 31. decembar prošle godine utvrđene su određene nepravilnosti, između ostalog, da ugovorene obaveze iznad nivoa sredstava odobrenih prošlogodišnjim Zakonom o budžetu iznose 1,16 miliona EUR.

Revizijom Završnog poreskog računa za prošlu godinu konstatovano je da je Uprava prihoda i carina (UPC) evidentirala 1,86 hiljada rješenja u poreskom informacionom sistemu, dok 249 ukidnih rješenja nije evidentirano u poreskom informacionom sistemu.

„Revizijom primitaka budžeta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na prilive preko uplatnog računa 832, gdje prihodne izjave ne sadrže odgovarajuću ekonomsku klasifikaciju prihoda, zbog čega evidencija u Glavnoj knjizi trezora nije usklađena sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština“, konstatovali su u DRI.

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nije, kako se navodi, evidentiralo povučena sredstva od kredita u iznosu od 37,73 miliona EUR, koje Vlada nije planirala godišnjim Zakonom o budžetu za prošlu godinu.

DRI je evidentirala i određenje nepravilnosti u oblasti zapošljavanja.

Takođe, ministarstva finansija i socijalnog staranja i kapitalnih investicija vršili su isplate sredstava privrednim društvima bez prethodno pribavljenog mišljenja Agencije za kontrolu državne pomoći u ukupnom iznosu od 28,59 miliona EUR.

U procesu revizije je utvrđeno da su ministarstva ekonomskog razvoja, finansija i socijalnog staranja, kapitalnih investicija, javne uprave, digitalnog društva i medija, pravde, ljudskih i manjinskih prava i Generalni sekretarijat Vlade prekoračili dozvoljenu potrošnju sredstava budžetske rezerve za finansiranje redovnih djelatnosti.

„U oblasti revizije javnog duga, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja nije uključilo dug Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca, po osnovu kredita u iznosu od 233,03 hiljade EUR u nivo javnog duga Crne Gore za prošlu godinu“, dodaje se u izvještaju.

Takođe, u procesu revizije utvrđeno je neslaganje između stanja date državne garancije prikazane u Izvještaju o javnom dugu za prošlu godinu u odnosu na konfirmisani dug u iznosu od 210,04 hiljade EUR.

Kada je riječ o državnoj imovini, Uprava za katastar i državnu imovinu nema potpunu evidenciju državne imovine u zakonom predviđenom Registru nepokretnosti u državnoj svojini.

„Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i Uprava za katastar i državnu imovinu nijesu stavili u funkciju softver za vođenje jedinstvene evidencije i registra nepokretnosti. Revizijom je utvrđeno da Upravi za katastar i državnu imovinu ne dostavljaju svi državni organi podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima do kraja februara tekuće godine za prethodnu“, konstatuje se u izvještaju.

Iz DRI su zaključili da je privremeno finansiranje institut koji je obilježio prošlu godinu.

“Kroz reviziju Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu poseban osvrt je dat na posljedice primjene ovog instituta na subjekte revizije. Izvještajem su konstatovane nepravilnosti i date preporuke za unapređenje rada subjekata revizije i oblasti upravljanja javnim finansijama, čime DRI ostvaruje svoju preventivnu ulogu”, zaključuje se u izvještaju.

