Nedovoljno povezani sa razvijenim tržištima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Avio-dostupnost Crne Gore je izuzetno loša i zbog nedostatka direktnih avio-linija sa zapadnoevropskih i nordijskih tržišta gube se ogromni prihodi, ocijenili su sagovornici Pobjede.

Oni smatraju takođe da su putevi i željeznica u lošem stanju i da smo ‘osuđeni’ na avio-veze, međutim – nedovoljno smo povezani sa razvijenim tržištima.

Uopšteno, kako je Pobjedi kazao vazduhoplovni analitičar Alen Šćuric, naš avio-saobraćaj ne funkcionište baš najbolje.

“To mora biti daleko bolje. Mora se definisati strategija i onda po njoj postupati. I rezultati neće izostati”, poručio je Šćuric dodajući da naš turizam zavisi od avio-dostupnosti apsolutno.

On je kazao da je Crna Gora daleko od Evrope i ceste su joj tragične.

“Meni je iz Zagreba do Budve trebalo 14 sati. Svakom putniku iz Evrope treba u sezoni 20 do 30 sati do Crne Gore. Željeznica je u još gorem stanju, brodske veze gotovo da i ne postoje. Dakle, turisti su ‘osuđeni’ na avionske veze”, rekao je Šćuric.

Što se tiče uspostavljanja avio-linija koje su nam neophodne to po njegovim riječima zavisi isključivo od avio-kompanija.

“Vi ih možete finansijski motivisati na neku liniju, ali ipak to je njihova odluka”, kazao je Šćuric.

On smatra da crnogorski aerodromi za sada ne rade u svom maksimumu kapaciteta i da ima još dovoljno mjesta za rast.

Ove godine suočavamo se sa manjim brojem turista iz Zapadne Evrope zbog malog broj direktnih avio-linija, a Šćuric to komentariše ogromnim propustom crnogorskih turističkih radnika.

“Čudim se da Crna Gora izostanak ruskih i ukrajinskih turista nije kompenzovala onima iz Zapadne Evrope. Pa ako je prošle godine bila iznenađena, ove to nije mogla biti. Ogroman propust turističkih radnika Crne Gore”, naveo je Šćuric.

On smatra i da je bila velika greška ugasiti avio-kompaniju Montenegro Airlines i formirati novu.

Da smo avio-destinacija i da naš turizma zavisi od direktnih avio-linija potvrdio je i direktor hotela Rivijera u Petrovcu, Nemanja Kovačević koji je kazao da nam upravo zbog toga ovogodišnja sezona nije na nivou i da smo daleko od rekorda.

“Bez direktnih avio-linija sa zapadnoevropskih i nordijskih tržišta nema turizma u Crnoj Gori, jer nema ni elitnih turista. Ove godine imamo samo 13 letova nedjeljno iz Njemačke, koja broji 80 miliona stanovnika i desetak letova sedmično iz Francuske, koja ima 60 miliona stanovnika. To je poražavajuća činjenica koja govori da mi nijesmo avio-dostupna destinacija na način kako bi trebalo, ako želimo da sezona daje rezultate i da bude zamajac razvoja naše ekonomije”, rekao je Kovačević.

Špic sezone je, kako je naveo, odložen, nije sezona na nivou, pa se sada se spuštaju cijene.

Ako bi bili bolje avio-povezani, smatra da bi bilo i više interesovanja.

“Na odmor se ide direktnim avio-letovima, a mi nemamo dovoljno tih letova. Odnosno imamo ih smiješno malo, to je ključni problem. I onda mi, privatnici, kolektivno ispaštamo. Ali nemamo nikog da nas podrži”, kazao je Kovačević.

Predsjednik Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva Privredne komore (PKCG), Ranko Jovović, kazao je Pobjedi da je Crna Gora zbog svog geografskog položaja dominantno avio-destinacija jer je udaljena od važnih emitivnih tržišta, te je od značaja za njeno pozicioniranje kao turističke destinacije postojanje direktnih avio-linija, redovnih, čarter i nisko tarifnih avio-kompanija koje nas povezuju sa važnim emitivnim tržištima širom Evrope.

Prema njegovim riječima, na poboljšanju avio-povezanosti Crne Gore sa Evropom treba snažno da utiče i nacionalna avio-kompanija Air Montenegro.

“Aerodromska infrastruktura je nedovoljno razvijena, te aerodromi Tivat i Podgorica moraju povećati svoje kapacitete, kao i broj i frekventnost avio-veza prema ključnim emitivnim tržištima, a izazov predstavlja i neoperativnost tivatskog aerodroma kada je u pitanju noćno letjenje”, zaključio je Jovović.

