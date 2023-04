Neće se izjašnjavati dok se ne steknu pretpostavke neugrožavanja samog postupka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rukovodstvo Fonda za zaštitu životne sredine, Eko-fond, neće se izjašnjavati povodom predmeta čiji su podnosioci krivične prijave i aktivnosti Specijalnog državnog tužilaštva, sve dok se ne steknu pretpostavke neugrožavanja samog postupka.

“Naime, dolaskom novog rukovodstva, postupajući u skladu sa zakonom i u duhu domaćinskog upravljanja, a u cilju utvrđivanja zatečenog stanja, izvršilo je reviziju svih poslova i transakcija koje su obavljene u prethodnom periodu, kojom prilikom su utvrđene određene okolnosti za koje se smatralo da predstavljaju nepravilnosti u radu”, navodi se u saopštenju.

Iz Eko fonda su rekli da su, ponašajući se odgovorno i čuvajući interes Fonda kao i javni, o utvrđenim nepravilnostima informisani nadležni organi, uključujući i Državno tužilaštvo.

“S obzirom na to da je predmet označen stepenom tajnosti, dužni smo da poštujemo odluku nadležnog tužilaštva, i iznošenjem daljih informacija, ne utičemo na tok postupka”, dodaje se u saopštenju.

SDT je formiralo predmet po krivičnoj prijavi koju je podnijelo novo rukovodstvo Fonda za zaštitu životne sredine protiv bivšeg izvršnog direktora i nekadašnjeg zaposlenog Fonda, Jovana Martinovića i Andreja Nedovića. Oni su uhapšeni u utorak i određeno im je zadržavanje do 72 sata.

Oni su tokom saslušanja u SDT-u negirali krivicu.

Sumnja se da su Martinović i Nedović zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju. Martinović je navodno sproveo spornu transakciju – promet emisionih kredita u registrima emisionih kredita za 2020. i 2021. godinu, i na taj način doveo do pribavljanja protivpravne imovinske koristi Unipromu od 16,94 milona EUR, a na štetu Fonda za zaštitu životne sredine i državnog budžeta.

Krivična prijava podnijeta je i u aprilu 2021. godine, a njome su obuhvaćeni i bivši premijer Duško Marković, bivša ministarka energetike Dragica Sekulić i bivši predsjednik Odbora direktora EPCG, Đoko Krivokapić.

Krivična prijava podnešena je i protiv vlasnika i zastupnika kompanije Uniprom Veselina Pejovića, bivšeg izvršnog direktora EPCG Igora Noveljića, bivših članova Odbora direktora EPCG, Ranka Milovića, Samira Hodžića, Vladana Radulovića, Srđana Spaića, Miloša Konatara i Nikole Vujovića.

U krivičnoj prijavi koju je tada podnijela EPCG, navodi se da je podnosi zbog kriminalnog udruživanja, zloupotrebe ovlašćenja u privredi i službenog položaja i protivzakonitog uticaja, usljed čega je nastupila direktna šteta po budžet u iznosu od 16,94 miliona EUR.

