Nazire se rješenje za Željezaru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Biznismen Miodrag Davidović na korak je od kupovine većeg dijela nikšićke Željezare, dok bi država učestvovala u vlasničkoj strukturi, potvrdio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je Televiziji Crne Gore kazao da Davidović traži da mu se dozvole alternativni načini proizvodnje električne energije, jer sa trenutnim cijenama Željezara ne bi mogla biti rentabilna.

“Imamo zahtjev od Davidovića da mu se omoguće alternativni izvori električne energije. Davidović je imao sastanke sa ministarkom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Anom Novaković Đurović i predstavnicima Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Elektroprivrede (EPCG) i Ministarstva kapitalnih investicija. Ne može to preko noći, to je jedan proces, ali, u svakom slučaju, idemo korak po korak”, poručio je Đurović, prenosi portal RTCG.

On je naveo da se za Željezaru nazire rješenje, ali da treba biti obazriv.

“Onoga trenutka kada se uplati novac Tosčeliku i bude konkretizovan ugovor, možemo da pričamo. To je posao, to je privatnik i ne znate šta može tu da se desi, ali zasad sve ide nekim svojim dobrim tokom”, rekao je Đurović.

Kada je u pitanju arbitraža oko hotela Aman na Svetom Stefanu, on je kazao da se radi na tome.

“Dosta je teško. Taj ugovor kada je napravljen, nije baš najsrećnije napravljen i bilo je dosta onoga „lako ćemo“ i „sredićemo“, a da nije stavljeno na papir. Pokušavamo da nađemo određeni kompromis. Taj proces je završio na arbitraži u Londonu, a ona ima određene zahtjeve, ali i određene rokove da se završi. Mi se nadamo da će biti u našu korist“, kazao je Đurović.

On je dodao da smatra da su sa postojeće tačke gledišta i vremenske distance svi gubitnici, i operater i država.

„Želim da se nađe neko kompromisno rješenje”, poručio je Đurović.

On je kazao da, uprkos ocjenama da turistička sezona nije dobra, brojke pokazuju drugačije, odnosno da je bolja od prethodne i da ne odudara od rekordne 2019. godine.

„Upros tome što je veliki broj negativnih komentara o turističkoj sezonii i čuje se da su plaže prazne, da nema tolikog broja turista, brojke govore da imamo 141,78 hiljada turista u Crnoj Gori“, naveo je Đurović.

On je dodao da je to više nego prošle godine, a 16 odsto manje nego 2019. godine.

„Ako se uzme u obzir rat na području Evrope, da su se otvorila druga tržišta – Grčka, Hrvatska, Egipat i Tunis, to uopšte nije loš rezultat. Svi gradovi imaju bolje rezultate nego prošle godine, osim Budve. Kada se upoređuje sa 2019. godinom, svi gradovi tu na 90 do 99 odsto“, rekao je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS