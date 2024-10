Nautički turizam važan za turistički proizvod

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nautički turizam je važna komponenta turističkog proizvoda Crne Gore sa potencijalom za dalji rast i razvoj, koji će zavisiti od prakse zemalja u okruženju, saopštila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona i državni sekretar Vuk Žižić učestvovali su na Ministarskom samitu u Costa Navarinu u Grčkoj, koji je organizovan povodom otvaranja Centra za istraživanje i monitoring obale i nautičkog turizma na Istočnom Mediteranu.

“Nautički turizam, kao važna komponeneta turističkog proizvoda, u Crnoj Gori sve više dobija na značaju. Crna Gora se pozicionirala kao destinacija koja, uz veliko prirodno bogatstvo i značajno kulturno-istorijsko nasljeđe, ima potencijal da postane prepoznatljiva tačka na mapi nautičkog turizma”, navela je Kordić.

Shodno tome, kako je rekla, u proteklom periodu prepoznat je značaj ulaganja u visokokvalitetnu turističku ponudu i razvoj ovog vida turizma, koji predstavlja novu razvojnu šansu za potpuniju valorizaciju evidentnih potencijala Crne Gore.

Nakon Samita, potpisana je zajednička izjava Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Albanije, Italije i Kipra, kojom se potvrđuje višestrani interes za unapređenje saradnje u oblasti održivog nautičkog turizma. Države potpisnice obavezale su se da će podsticati naučni pristup kao osnov za kreiranje politika i strateško planiranje.

