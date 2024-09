Nastavljen protest radnika Košute

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Radnici Košute održali su i danas protest na Kruševom ždrijelu, uprkos pozivu ministarke rada i socijalnog staranja Naide Nišić na razgovor 9. septembra.

Oni su blokirali saobraćaj na putnom pravcu Cetinje – Podgorica od 11 do 12 sati i 30 minuta, prenosi RTV Cetinje.

Predstavnica radnika, Dijana Vujović, kazala je da se nada da će Nišić pokazati razumijevanje.

“Nadamo se da je ministarka pogledala našu dokumentaciju, da je uvidjela da smo u pravu i da nikada nijesmo dobili devet zarađenih plata. Nadamo se da će na tom sastanku biti naklonjena radnicima Košute i da ćemo staviti tačku na agoniju koja traje 28 godina”, rekla je Vujović.

Tokom protesta formirane su velike kolone vozila.

Turisti iz Belgije koji su namjeravali da idu na Lovćen morali su da čekaju, tražeći od policije informaciju zbog čega je blokiran saobraćaj.

Razgovor sa Nišić planiran je 9. septembra od devet sati, a ukoliko radnici ne budu zadovoljni ishodom sastanka, istog dana održaće novi protest od 11 sati na Kruševom ždrijelu.

