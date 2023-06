Nastavljaju intenzivne aktivnosti s ciljem primjene mjera energetske efikasnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U sklopu projekta Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama nastavljaju se intenzivne aktivnosti s ciljem primjene mjera energetske efikasnosti na objektima iz klastera III, saopšteno je iz Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar u tom Vladinom resoru, Admir Šahmanović, je tokom izlaganja na sjednici Vlade kazao da su u pitanju Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola i zgrada Univerziteta Nikšić, Osnovna škola Njegoš Kotor i Gimnazija “25. maj” Tuzi.

“U okviru ovog projekta, planirani su i preostali radovi na JPU Naša radost u Herceg Novom. Projekat, čija je ukupna vrijednost šest miliona EUR, realizuje se uz podršku KfW banke putem kreditnog aranžmana. Jedan od glavnih ciljeva projekta je značajno unapređenje uslova rada učenika u javnim školama koje su obuhvaćene ovim programom”, saopšteno je iz Ministarstva.

Šahmanović je na sjednici iznio informaciju o problematici klizišta na regionalnom putu R-13, dionica Mateševo-Kolašin, zajedno sa prijedlogom mjera sanacije.

Uprava za saobraćaj aktivno radi na ubrzanju svih potrebnih procedura kako bi se ova situacija rješavala što prije, uz punu transparentnost i poštovanje zakona.

Šahmanović je takođe informisao o potpisivanju amandmana broj 1 ugovora po osnovu Programa rehabilitacije magistralnih puteva, za rekonstrukciju državnog puta M-2 na dionici Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane.

“Ova planirana rekonstrukcija, koja obuhvata 40,4 kilometara puta sa širinom kolovoza od sedam metara, ima za cilj ne samo stvaranje uslova za bržu valorizaciju turističkih potencijala sjevernog dijela Crne Gore, već i poboljšanje kvaliteta

života lokalnog stanovništva, olakšavanje plasiranja poljoprivrednih proizvoda i povećanje mobilnosti putnika i tereta”, navodi se u saopštenju.

U vezi s tim, Šahmanović je apelovao da se radovi na rekonstrukciji bulevara Veljko Vlahović ustupe kao prioritet.

Naglašavajući da je stanje bulevara katastrofalno, istakao je neophodnost preduzimanja hitnih mjera kako bi se ova vitalna prometna ruta obnovila.

Osvrćući se na značaj bulevara Veljko Vlahović za lokalno stanovništvo, Šahmanović je istakao da će njegova obnova imati pozitivan uticaj na prometnu

sigurnost ovog područja

Šahmanović je na sjednici izrazio i zadovoljstvo zbog predloženog kolektivnog ugovora za Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG).

“Ovaj predlog kolektivnog ugovora ima za cilj unapređenje uslova rada u preduzeću i postizanje pravedne nadoknade za sve zaposlene. Poseban naglasak stavljen je na sedmi stepen stručne spreme, gdje je predloženo povećanje plata od 25 odsto na nivou cijele firme, što ukupno iznosi oko 13 odsto. Očekuje se da će ovo povećanje privući visoko kvalifikovane kadrove i unaprijediti rezultate preduzeća”, dodaje se u saopštenju.

Predloženi kolektivni ugovor predstavlja odlučnost Vlade da pruži podršku radnicima u ŽPCG i stvori stabilno i atraktivno radno okruženje.

Kroz dijalog, očekuje se dalje unapređenje uslova rada i ostvarenje još većih uspjeha u budućnosti.

