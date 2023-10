Nastaviti sa reformama i usklađivanjem zakonodavstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija pozvala je Crnu Goru da još više pažnje posveti ispunjavanju završnih mjerila i dodala da očekuje da država pospješi i ubrza funkcionisanje obrazovnog sistema, digitalizaciju u oblasti socijalne politike i poboljša uslove za rodnu ravnopravnost.

U ime EK, koopredsjedavajuća, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru i Srbiju u Generalnom direktoratu EK za susjedsku i politiku proširenja, Sindi van den Bogert, ukazala je da je za Crnu Goru otvorena prilika u aktuelnom geopolitičkom kontekstu, gdje je proširenje EU ponovo visoko na dnevnom redu.

Ona je, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, na hibridnom sastanku u Briselu pozvala da se još više pažnje posveti ispunjavanju završnih mjerila i navela da Komisija očekuje od Crne Gore da pospješi i ubrza funkcionisanje obrazovnog sistema, digitalizaciju u oblasti socijalne politike, poboljšavanje uslova za rodnu ravnopravnost.

U hibridnom formatu održan je 13. sastanak Pododbora za inovacije, ljudske resurse, informatičko društvo i socijalnu politiku u okviru kojeg je diskutovano o postignutim rezultatima na nivou pregovaračkih poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika, 10 – Informatičko društvo i mediji, 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, 25 – Nauka i istraživanje i 26 – Obrazovanje i kultura.

Van den Bogert je rekla da je predsjednica Evropske komisije, Ursula Van der Leyen najavila novi plan rasta za Zapadni Balkan koji će uključivati četiri nova okvira za oblasti jedinstvenog tržišta, regionalne ekonomske integracije, ubrzanje temeljnih reformi i povećanje predpristupnih fondova.

U dijelu trenutnih političkih okolnosti, istaknuta je činjenica da još nije fomirana Vlada i uspostavljena Skupština, te da bi trebalo što prije zaokružiti taj proces kako bi se Crna Gora mogla jasnije posvetiti prioritetima i usmjeriti se ka zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja.

Šef Misije Crne Gore pri EU, ambasador Petar Marković, ukazao je da smo kao i Evropljani, u protekloj godini pokazali otpornost i jedinstvo, u odnosu na izazovne okolnosti sa kojima smo se suočili (rat u Ukrajini, prijem desetina hiljada ukrajinskih izbeglica, napad na Vladinu informacionu infrastrukturu i pomoć EU u tom segmentu).

“Promijenjene geopolitičke okolnosti učinile su približavanje Zapadnog Balkana EU još hitnijim. Potrebno je da dobro čujemo poruke koje stižu od EU zvaničnika o pravom momentu za ubrzanje naših napora za integraciju u EU”, kazao je Marković.

On je naveo da je ispunjenje završnih mjerila prioritet za Vladu kada su u pitanju otvorena poglavlja u okviru ovog Pododbora, ali Crna Gora ostaje jednako posvećena da imlementira odgovarajuće obrazovne i istraživačke politike, kada je to slučaj sa privremeno zatvorenim poglavljima, odnosno 25 i 26.

Kopredsjedavajuća u ime Crne Gore, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja i šefica pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 2 i 19, Edina Dešić zahvalila se na sveobuhvatnoj podršci EK u pregovaračkom procesu, potcrtavajući da je Crna Gora, bez obzira na sve trenutne političke okolnosti, posvećena EU agendi.

Ona je dodala da je Crna Gora svjesna transformativne moći politika u predmetnim poglavljima, te da vjeruje da ćemo dosljedno nastaviti rad na ispunjavanju obaveza iz EU agende.

Tokom sastanka pohvaljene su aktivnosti koje se sprovode u pravcu unapređenja funkcionisanja Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u dijelu zakonodavstva i strateškog okvira koji se odnosi na oblast mladih, sporta, kulture i stranaca u Crnoj Gori, sprovođenju Strategije pametne specijalizacije i uspostavljanju snažnog sistema upravljanja ovim procesom.

EK ohrabruje i podstiče Crnu Goru da nastavi, između ostalog, s usklađivanjem i unapređenjem Zakona o radu, naročito Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, zatim Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, Zakona o elektronskim komunikacijama, kao i medijskih zakona u kontekstu pravne tekovine EU.

