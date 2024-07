Nastaviti sa podrškom inicijativi za smanjenje kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Centralnoj banci (CBCG) očekuju da će NLB banka u narednom periodu nastaviti efikasno da podržava inicijativu vrhovne monetarne institucije za smanjenje kamatnih stopa.

Guvernerka CBCG Irena Radović, sa saradnicima, sastala se sa predsjednikom Upravnog odbora NLB banke Martinom Leberleom i članom Nadzornog odbora Igorom Macurom.

“Na sastanku je razgovarano o rezultatima poslovanja NLB banke, ciljevima i planovima za predstojeći period, posebno u dijelu javne ponude NLB za preuzimanje Addiko Bank Beč”, navodi se u saopštenju.

Radović je dodatno iskazala uvjerenje da će NLB banka u narednom periodu nastaviti efikasno da podržava inicijativu CBCG za smanjenje kamatnih stopa, radi očuvanja životnog standarda građana i podrške ekonomskom razvoju.

Ona je upoznala predstavnike NLB banke o postignućima CBCG u usaglašavanju regulative sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), predatom zahtjevu za pridruživanje SEPA, kao i planovima za izmjene i dopune regulatornog okvira kojim se uređuje bankarsko poslovanje.

“Na sastanku je istaknut značaj nastavka komunikacije i saradnje u pravcu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema sa namjerom očuvanja finansijske stabilnosti”, zaključuje se u saopštenju.

