Narod čini Crnu Goru još ljepšom destinacijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je u saradnji sa turističkom privredom, u okviru promocije na tržištu Saudijske Arabije, ugostila influensera i poznatog voditelja MBC televizije, Ali Hammada Al Gofilyja, koji boravi u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Jedan od najpoznatijih voditelja i influensera u Saudijskoj Arabiji, putem društvenih mreža upoznaje pratioce sa atraktivnim destinacijama, među kojima se ovog puta našla i Crna Gora.

Osim na Twitteru i Instagramu, pozitivne impresije iz Crne Gore podijelio je i putem svog zvaničnog profila na Snapchatu sa preko deset miliona pratilaca.

“Prva reakcija kada sam došao u destinaciju bila je vezana za ljude, koji su veoma bili ljubazni prema meni. Iako sam oduševljen prirodnim ljepotama, na prvom mjestu bih stavio narod jer je to ono što Crnu Goru čini još ljepšom destinacijom. Veoma je važno kada učite od ljudi, pratite šta oni rade i kako se ponašaju prema vama”, rekao je Al Gofily.

On je naveo da će, s obzirom na to da je Crna Gora mala zemlja koja ima mnogo toga da ponudi, definitivno svojim prijateljima i pratiocima na društvenim mrežama preporučiti da je posjete.

Prilikom posjete, koja je trajala od petka, imao je priliku da se upozna sa prirodnim ljepotama i istorijom crnogorskih primorskih gradova. Pored atraktivnih mjesta u Kotoru, Tivtu i Budvi, posebno ga je impresioniralo poluostrvo Sveti Stefan, za koje je kazao da je najveći dragulj crnogorskog primorja.

“Moram vam priznati da sam se prije dolaska u Crnu Goru posvetio rasporedu putovanja kao poslovnom planu. Međutim, kada sam počeo da se krećem po tom rasporedu, shvatio sam koliko sam zapravo uzbuđen. Obišao sam primorske gradove i imao priliku da osjetim taj nevjerovatni duh starog vremena koji je učinio da se osjećam ispunjeno i srećno”, kazao je Al Gofily.

On je, tokom boravka, obišao i mauzolej na Lovćenu, gdje ga je očarao predivan pogled na Bokokotorski zaliv, Skadarsko jezero, kao i visoke planine na sjeveru Crne Gore. Poznati voditelj MBC televizije trenutno boravi na sjeveru zemlje, gdje uživa u čistom vazduhu i netaknutnoj prirodi Nacionalnog parka Durmitor, dok će narednog dana kroz rafting na rijeci Tari doživjeti nezaboravno iskustvo.

“Imate sjajnu destinaciju koja kombinuje toliko različitih stvari na maloj teritoriji. Sve što sam do sada vidio je nestvarno, a vaše gostoprimstvo je učinilo da se osjećam veoma dobrodošlo”, poručio je Al Gofily.

NTO je u saradnji sa turističkim agencijama Excellent Travel Service i Montenegro Tourist Service organizovala studijsku posjetu voditelja MBC televizije i influensera iz Saudijske Arabije, a svoju podršku su dali i lokalna turistička organizacija Žabljaka, hoteli Regent Porto Montenegro, Hilton Podgorica, Heritage Grand Hotel Perast, Chedi Luštica Bay, Stara Čaršija, kao i rafting kamp Brijeg Šćepan Polje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS