Napredak u integracijama i politička stabilnost pozitivan signal investitorima

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Napredak u evropskim integracijama i uspostavljena politička stabilnost pozitivan su signal stranim investitorima, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku Nika Gjeloshaja sa delegacijom Odbora njemačke privrede za Istočnu Evropu.

Iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku je saopšteno da je na sastanku Gjeloshaja sa delegacijom njemačkog Odbora, koja je u radnoj posjeti Crnoj Gori, ocijenjeno da će članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) dati dodatni podsticaj interesovanju investitora iz država članica za ulaganje u Crnoj Gori.

Gjeloshaj je, kako se navodi, istakao da je na temeljima odličnih odnosa Crne Gore i Njemačke potrebno jačati ekonomske veze dvije države.

„Za Crnu Goru su njemačke investicije od posebnog interesa ne samo za ekonomski razvoj, već i za usvajanje evropskih vrijednosti i načina poslovanja”, rekao je Gjeloshaj.

On je dodao da će Vlada Crne Gore biti iskren partner i prijatelj njemačkim investitorima.

Iz Kabineta potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku je saopšteno da su Gjeloshaj i članovi njemačke delegacije razgovarali o mogućnostima saradnje i ulaganja u Crnu Goru u različitim oblastima, sa akcentom na zelenu energiju, infrastrukturu, telekomunikacije, turizam i sajber bezbjednost.

Navodi se da je njemačku delegaciju, koju je pratio ambasador Peter Felten, činio veliki broj predstavnika kompanija iz različitih sektora privrede, iz oblasti energetike, telekomunikacija, infrastrukture.

U saopštenju se navodi da su na sastanku u ime Vlade prisustvovali ministar energetike i rudarstva Saša Mujović, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović, ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, državni sekretar Goran Jovetić i savjetnik potpredsjednika za ekonomsku politiku Albert Bikaj.

