Napredak poljoprivrede zavisi i od uslova života u selima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Napredak domaće poljoprivredne proizvodnje u značajnoj mjeri zavisi i od uslova života u selima, ocijenio je osnivač online platforme za poljoprivrednike seljak.me, Marko Maraš.

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore rekao da je često loš put, da nestaje struja, ali i da brojna sela nijesu pokrivena signalom interneta.

“Nemaju te osnovne uslove. I dalje imamo sela u kojima, kada nestane struja, nestaje i internet domen. Imamo poteškoća sa prodajom i troškovima, a primjera radi, sve je manje i svinja na farmama i šta je sljedeće. Kreditne institucije ne prihvataju zemlju na selu kao garanciju, jer ljudi na selu nijesu tu samo da proizvode, imaju oni i društveni život”, objasnio je Maraš.

On smatra da su specijalizovani poljoprivredni portali i te kako potrebni proizvođačima, naglašavajući da je neophodna bolja saradnja između nadležnih državnih institucija i poljoprivrednika, prenosi portal RTCG.

“Moramo da imamo profesionalni odnos i kada rješavamo male stvari. Mi smo tu da pomognemo i da budemo produžena ruka, ali su ti servisi odsječeni od poljoprivrednika i zato smo tu gdje smo”, rekao je Maraš.

Prema njegovim riječima, država ne prepoznaje dovoljno potrebe poljoprivrednika.

“U teoriji je sve super, ali u praksi nije. Poljoprivredniku su potrebni servisi kako ne bi plaćao brojne papire kada konkuriše, recimo, za IPARD. Zašto im se ne omoguće ti servisi? Pričamo o digitalizaciji, a ne znamo neke osnovne korake”, rekao je Maraš.

Unapređivanjem online specijalizovanih poljoprivrednih portala, kako je zaključio, dobija domaći agrar i za to postoje sredstva u državnom budžetu.

