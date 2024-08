Naplaćeno preko 700 hiljada EUR novčanih kazni

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su u periodu od 1. maja do 4. avgusta naplatili preko 700 hiljada EUR novčanih kazni, saopšteno je iz Poreske uprave (PU).

Sektor za operativu u oblasti inspekcijskog nadzora PU je tokom ljetnje turističke sezone pojačao aktivnosti na praćenju regularnosti poslovanja poreskih obveznika koji sezonski obavljaju djelatnost, sa posebnim fokusom na ugostiteljsku i trgovinsku djelatnost.

“U periodu 1. maja do 4. avgusta, poreski inspektori su obavili 2,32 hiljade provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod 322 poreska obveznika”, navodi se u saopštenju.

Po tom osnovu izdato je 437 prekršajnih naloga, sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 1,46 miliona EUR.

Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 852,79 hiljada EUR, od čega je naplaćeno 700,09 hiljada EUR, ili 82 odsto.

“Naplata po osnovu novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od 8 dana, njih 249”, precizirali su iz PU.

U izvještajnom periodu, kod 17 poreskih obveznika je izrečena mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Utvrđene nepravilnosti odnose se na neevidentiranje prometa roba i usluga na zakonom propisan način, neuplaćivanje pazara u iznosu koji prelazi visinu blagajničkog maksimuma, neprijavljivanje zaposlenih i obavljanja djelatnosti bez opšte poreske registracije.

PU, prema riječima njenih predstavnika, u kontinuitetu prati regularnost poslovanja poreskih obveznika, kako kontrolama sveobuhvatnog knjigovodstva tako i provjerama pojedinih segmenata njihovog poslovanja.

“Za sve obveznike kod kojih se utvrdi neregularno poslovanje poreski inspektori primjenjuju propisane kaznene mjere, od izcricanja prekršajnih naloga do privremene zabrane obavljanja djelatnosti i zatvaranja objekata”, zaključuje se u saopštenju.

