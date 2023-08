Naplaćeno 1,4 milijarde EUR poreskih prihoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) je od početka godine do 31. jula ostvarila bruto naplatu poreskih prihoda u iznosu od 1,4 milijarde EUR, što je 291 milion EUR ili 25 odsto više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Iz UPC su rekli da je ostvarena naplata je iznad plana prihoda za navedeni period 233 miliona EUR ili 19 odsto.

Prema strukturi prihoda, zabilježen je rast naplate kod svih kategorija.

„Po osnovu poreza na dobit preduzeća naplaćeno je 136,5 miliona EUR, i više je 59 miliona EUR ili 76 odsto u odnosu na isti period prošle godine, dok je u odnosu na plan budžeta naplata povećana 31 milion EUR ili 29 odsto“, navodi se u saopštenju.

Naplata poreza na dodatu vrijednost iznosila je, kako se dodaje, 656 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu više 114 miliona EUR ili 21 odsto, dok je iznad plana prihoda za navedeni period za 73,8 miliona EUR ili 13 odsto.

„Naplata poreza na promet nepokretnosti iznosi 17,4 miliona EUR, što je u odnosu na prošlu godinu više 2,3 miliona EUR ili 15 odsto, dok je 5,7 miliona EUR ili 49 odsto više od planiranog iznosa“, rekli su iz UPC.

Značajan rast naplate zabilježen je, kako se precizira, kod koncesionih naknada, pa je po tom osnovu naplaćeno 31,8 miliona EUR, što je 8,5 miliona EUR ili 36 odsto više u odnosu na prošlu godinu, dok je u odnosu na plan budžeta veća osam miliona EUR ili 35 odsto.

„Ostvarena naplata po osnovu poreza na dohodak građana iznosi 83,9 miliona EUR i veća je 7,6 miliona EUR ili deset odsto. U odnosu na plan budžeta naplata je veća 13,8 miliona EUR ili 19 odsto“, navodi se u saopštenju.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 298,5 miliona EUR što je 60 miliona EUR ili 25 odsto više od naplate u prošloj godini, dok je 62 miliona EUR ili 26 odsto više u odnosu na plan budžeta.

„Ostvarena naplata po osnovu akciza iznosila je 175,5 miliona EUR i veća je 30,6 miliona EUR ili 21 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je 28,8 miliona EUR ili 19 odsto veća u odnosu na plan budžeta“, rekli su iz UPC.

Po osnovu carine (poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije) naplaćeno je 29,6 miliona EUR, što je više osam miliona EUR ili 39 odsto u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na planirani iznos.

UPC očekuje nastavak trenda rasta naplate budžetskih prihoda, posebno u nastavku turističke sezone.

Iz UPC su rekli da je u julu ostvarena bruto naplata prihoda u iznosu od 221 milion EUR, što je 45 miliona EUR ili 25 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a 29 miliona EUR ili 15 odsto više u odnosu na plan prihoda za jul.

„Prema strukturi naplaćenih prihoda, ostvarena je naplata poreza na dodatu vrijednost sa iznosom od 103 miliona EUR, što je odnosu na prošlu godinu više 14 miliona EUR ili 16 odsto. Ostvarena naplata je iznad plana prihoda za jul 1,7 miliona EUR ili 1,6 odsto“, navodi se u saopštenju.

Po osnovu poreza na dobit pravnih lica naplaćeno je 4,5 miliona EUR i više je 2,5 miliona EUR ili 127 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok u odnosu na plan naplata veća 1,8 miliona ili 68 odsto.

„Naplata poreza na promet nepokretnosti iznosila je dva miliona EUR što je u odnosu na prošlu godinu više 12 odsto, dok je u odnosu na plan naplata povećana 49 odsto“, dodaje se u saopštenju.

Kod koncesionih naknada naplaćeno je 4,4 miliona EUR i više je 21 odsto u odnosu na prošlu godiinu i u odnosu na planirani iznos.

„Ostvarena naplata po osnovu poreza na dohodak građana iznosi 15 miliona EUR i veća je četiri miliona EUR ili 35 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je u odnosu na planirani iznos povećana 4,4 miliona EUR ili 39 odsto“, rekli su iz UPC.

Naplata doprinosa za navedeni period iznosi 48 miliona EUR što je deset miliona EUR ili 27 odsto više od naplate u prošloj godini, dok je 8,5 miliona ili 21 odsto više od planiranog iznosa.

„Po osnovu akcize naplaćeno je 35 miliona EUR i veća je 11,8 miliona EUR ili 50 odsto u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na planirani iznos naplata je povećana deset miliona EUR ili 40 odsto“, navodi se u saopštenju.

Ostvarena naplata po osnovu carine iznosila je, kako se zaključuje, 4,8 miliona EUR što je više milion EUR ili 28 odsto u odnosu na prošlu godinu, dok je u odnosu na planirani iznos povećana 1,2 miliona EUR ili 33 odsto.

