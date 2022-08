Najviše se putovalo u Grčku i Tursku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grčka, Turska i Egipat bile su top destinacije u kojima su naši građani birali da provedu ljetnji odmor.

Za one sa plićim džepom i crnogorsko primorje bilo je skupo. Nekima je postsezona pravi izbor zbog manjih gužvi i pristupačnijih cijena, prenosi portal RTCG.

Obaveze, strah od korone i visoke cijene bili su razlog što su Podgoričani koje je anketiralo Radio Crne Gore većinu ljeta proveli u Podgorici. Za neke je, kako kažu, inostranstvo bilo povoljnije od našeg primorja.

Za odmor u drugoj zemlji ovoga ljeta, kako su rekli u turističkim agencijama, vladalo je veliko interesovanje.

Milan Koprivica iz jedne podgoričke agencije ističe da su realizovali sve što su ponudili.

“Tu, prije svega, mislim na putovanja ka Grčkoj i Turskoj. Dosta interesovanja bilo je i za Egipat”, naveo je Koprivica.

I već sada su rasprodati brojni aranžmani za jesen.

“To su uglavnom aranžamani ka Italiji, Španiji, Francuskoj i Turskoj. Imamo i aranžmane za Prag”, dodao je Koprivica.

On je zaključio da ukoliko je suditi po interesovanju i broju rezervacija, biće to jesen dobrih putovanja.

