Najniža penzija 253,61 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od 1. septembra najniža penzija se, uz redovno usklađivanje od 4,35 odsto povećala dodatnih 36 odsto plus deset odsto, tako da iznosi 253,61 EUR, saopšteno je iz Vlade.

„Na ime vanrednog usklađivanja penzije od 36 odsto penzioneri će primiti iznos razlike za period od 1. januara do 1. septembra“, navodi se na Instagram profilu Vlade.

Dodatno, 16,34 hiljade korisnika najnižeg iznosa penzije će primiti razliku u iznosu od oko 450 EUR.

Takođe, 27,83 hiljade penzionera čija je penzija veća/manja za jedan cent od najnižeg iznosa od 253,61 EUR na 1. januar ove godine će, takođe, primiti iznos razlike.

„Podržavamo penzionere“, poručili su iz Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS